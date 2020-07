TRUCOS PARA UN GUISO MÁS LIGERO

Al contrario de lo que se suele pensar, las legumbres pueden ser ligeras. No solo sirven para hacer los tradicionales platos de cuchara, también puedes optar por platos muchos más ligeros y muy ricos, como ensaladas o saltados. No te pierdas estos trucos para cocinar las legumbres y que no den gases.