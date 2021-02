Cómo aprovechar los mantecados y turrones que te han sobrado de la Navidad

Somos los reyes de las sobras, lo sabemos. Y normalmente cuando cocinas las aprovechas para otra cosa, bien, que no hay que contribuir a que se malgasten alimentos. Pero con las compras navideñas te pasaste un poco y cada año, no es novedad, sobran dulces navideños. ¿Qué puedes hacer con esto? Porque evidentemente, no es cuestión de tirar ni tampoco de dejarlos para las próximas navidades que ya habrán caducado…

Te vamos a dar hoy unos tips muy útiles de cocina de aprovechamiento para que veas que puedes dar vida a esa tableta de turrón de almendra o a esos polvorones y mantecados. ¿No te lo crees? Pues sigue leyendo.

¿Te ha sobrado turrón de chocolate?

Es el rey de la casa, a tus hijos les encanta pero, o compraste de más, o se aburrieron y ahí tienes media tableta, pochándose en el armario. ¿Cómo puedes aprovecharlo? No dudes que es el topping que hace falta a tu tarta de chocolate, que además, con el crunchy del arroz tostado le darás un toque crujiente que gustará a los comensales. Utilízalo para pintar tus bizcochos (sean de chocolate o no) o como ingrediente para tus crepes del fin de semana: bastará con deshacerlo en un poco de agua (o de leche, tal y como harías un chocolate a la taza) y ahí lo tienes. También puedes deshacerlo y utilizarlo para unas fresas o plátano con chocolate.

¿Sobró panettone o roscón?

Pues nada de tirar, que todo se puede aprovechar aunque de buenas a primeras no se te ocurra. Tanto uno como el otro puedes utilizarlo para hacer tostadas para el desayuno (te recordará a cuando utilizas la brioche para lo mismo). Y si te gusta la combinación de dulce/salado, prueba a utilizarlo para sándwich mixto, verás que queda muy pintón.

Pudding casero | iStock

¿Te han sobrado polvorones y mantecados?

Aquí van varias alternativas, todas la mar de ricas. Desmígalos y añádelos al flan cuando lo estés preparando: añádelo, en migas, a la mezcla de huevos, leche y azúcar. Por supuesto, sirven para elaborar un pudding (con la tradicional receta de pudding).

¿Ha quedado turrón de Jijona?

El tradicional, el blando de almendra de toda la vida, que os gusta mucho pero que este año, por x razones, no habéis acabado. No lo tires y utilízalo para hacer un cheescake que sorprenderá a tus invitados. Corta el turrón en dados y caliéntalo en un cazo junto con la leche hasta que se derrita. Después, ponlo en un bol con el queso, el azúcar, la harina, los huevos y la nata y mezcla todo con una batidora.

Pasa la mezcla resultante a un molde engrasado y ponlo en el horno unos 45 minutos (a 160 grados). Y ya estaría: verás que a tus invitados les encanta el resultado.