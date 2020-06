Los días previos a la regla pueden ser jornadas en las que se coma mucho. Muchas personas reconocen como en esos dias tienden a comer mucho más de la cuenta, lo que acaba pasando factura al cuerpo. No es nada preocupante, porque es una situación bastante común. Sin embargo, no es nada que no se pueda revertir. Hay estrategias que pueden ayudar a una persona a controlar estos antojos. Algunas personas anhelan alimentos específicos, como el chocolate o las patatas fritas. Es una situación a la que conviene estar atento porque si se continúa comiendo compulsivamente después de que finalice el período, esto puede indicar un trastorno alimentario que requiera tratamiento médico.

Vamos primero a la raíz del problema. ¿Por qué sucede?Algunas investigaciones sugieren que los cambios en los niveles de las hormonas estrógeno y progesterona provocan los antojos de alimentos ricos en hidratos de carbono y azúcares antes del período. Los mismos hidratos y alimentos dulces también pueden ayudar a aliviar el bajo estado de ánimo y la fatiga que el cuerpo experimenta a menudo antes del inicio de un período. Los azúcares y los almidones causan que el cuerpo libere serotonina, una sustancia química que aumenta los sentimientos de felicidad. Además, comer regularmente ayuda a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede mantener el ánimo estable.

Las mujeres tenemos más hambre durante la regla | Agencia

¿Qué se puede hacer ante esta situación? Hay varias estrategias para prevenir o reducir esta alimentación compulsiva.

Reconocer el problema. Sin dramas, pero con firmeza. Tomar conciencia de la cantidad y tipo de alimentos que se ingieren en los días antes de la regla pueden ayudar a identificar cuáles son los momentos en los que come compulsivamente y el alcance del problema.

Seleccionar alimentos saludables. Ceder a los antojos de chocolate o pizza resulta tentador. Los hidratos de carbono simples, que se encuentran en los dulces, las galletas y el pan blanco, pueden liberar la serotonina y combatir la fatiga. Sin embargo, los hidratos complejos tienen los mismos efectos y, en cambio, se encuentran en alimentos más saludables que hacen que la sensación de saciedad dure más tiempo. Ejemplos de esto son la avena, el arroz integral o las lentejas, por ejemplo. Si una persona tiene antojo de dulces, la fruta o los batidos naturales son la alternativa perfecta.

Chocolate negro | Agencias

Tomar antojos controlados. Hay casos en los que negarle al cuerpo esos alimentos poco saludables puede resultar contraproducente. En estas ocasiones, una estrategia inteligente puede ser la de ceder (un poquito solamente) comiendo, por ejemplo, una pastilla de chocolate negro de calidad. A veces, negarse en redondo a los caprichos puede ayudar a perpetuarlos en el tiempo.

Realizar otras actividades. Comer no es la única manera de levantar el ánimo y reducir la fatiga. A menudo, una caminata rápida u otra forma de actividad física moderada hace que el cuerpo libere sustancias químicas que ayudan a sentirse mejor, como las endorfinas. Asimismo, también pueden funcionar técnicas de relajación (hacer yoga o meditar pueden ser actividades indicadas).

No estás sola: hablar con otras personas sobre la alimentación compulsiva y otros síntomas del síndrome premenstrual puede proporcionar tranquilidad y una sensación de alivio. Es una manera de decirle a nuestro cuerpo que no pasa nada y que hay más personas en la misma situación.