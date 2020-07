Desde hace más de un año una pequeña empresa familiar de León ha conseguido llevar hasta Harrod's su producto estrella: la cecina. Un grupo de adinerados clientes está probando lo último en novedades de charcutería y espumosos en estos almacenes londinenses. Allí les invita la firma, cada año, y para ellos cierra el establecimiento: un lujo solo al alcance de los que se gastan más de 100.000 libras al año en el local, por este pastizal, lógico que cierren la tienda. Entre las muestras solo hay dos productos españoles, uno de ellos un embutido regional muy conocido en la provincia de León: la cecina de vaca.

La cecina española arrasa en el extranjero. | Cecinas Nieto

Allí ha conseguido llegar una pequeña empresa de un pueblo de Astorga, Cecinas Nieto. En ella trabajan diez personas pero su modesto tamaño no ha impedido que el producto se venda en este escaparate tan cosmopolita o que más del 60% de su producción se vaya al extranjero: “Estábamos en una feria en Dubai y allí coincidimos con la responsable de charcutería de Harrod's. Probó la cecina y al ver que era de vaca, dijo que le interesaba. Nos preguntó si teníamos línea halal, que la tenemos, pero al final acabaron comprando la no halal. Les habremos vendido unas 60 piezas en total, de momento”, comenta José Luis Nieto, al frente de la empresa.

El abuelo Maragato, su marca premium IGP Cecina de León, luce en los lineales junto a lo mejor de lo mejor proveniente de todo el mundo. La venden loncheada y al corte. Pero, ¿cómo se consigue la cecina? Se utiliza la carne de la pierna trasera de la vaca, en concreto, las piezas de babilla y contra de mejor infiltración y mayor tamaño. "Esta carne lleva un proceso de curación de año y medio, 18 meses. Primero, se cura con sal, y luego pasa a secaderos. 15 días con humo de leña de roble y luego a secaderos naturales, donde completa la maduración. Solo le damos aceite de oliva para hidratarla cuando lo necesita", comenta Nieto.

La cecina de León, de moda en las mejores mesas. | Cecinas Nieto

No lleva conservantes, anti-oxidantes, absolutamente nada, salvo la sal o el aceite de oliva, es un producto totalmente natural. Su línea halal, apta para consumo musulmán, sigue el mismo proceso de elaboración salvo que en ningún momento la carne entra en contacto con productos prohibidos por la religión (como es el cerdo) y los animales son sacrificados según el rito exigido. "La cecina aún no es muy conocida en otros países, ni tan siquiera en el resto de España. Cuando hablas de ella la mayor parte de la gente te dice que no le gusta pero cuando vences esa barrera y la prueban, te dicen que no tiene nada que envidiar al mejor jamón", finaliza.

Y es que por algo se la rifan los millonarios que compran en Harrods… pero, aunque no seamos millonarios, unos consejos para degustarla en todo su esplendor: retira la carne del envase unos 20 minutos antes de ser consumida y déjala a temperatura ambiente. Si no te has acordado, puedes pasar el envase por debajo de agua tibia durante 1 minuto, retirar el plástico y estará lista para comer. Separa y distribuye las lonchas en un plato. Se puede consumir sola o acompañada de unas gotas de aceite.