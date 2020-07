Lo de no ir bien al baño es cosa de poca broma. Es un problema que nos provoca malestar, sensación de hinchazón y de incomodidad y, a la larga, complicaciones como hemorroides. Comer poca fibra y no beber la cantidad de agua suficiente siempre han sido sospechosos habituales, pero hay más, amigos. He aquí 7 causantes de estreñimiento que quizá habías pasado por alto.

Chocolate. ¡Noooo! Bueno, pues sí, aunque hay algún rayito de esperanza. Mientras que, por un lado, hay estudios que lo señalan como causante del estreñimiento, otros aseveran que, por el contrario, podría ayudar. Por si acaso, al menos signo de que estamos estreñidos, quizá no sería mala opción dejarlo de lado.

Lácteos. En demasía, claro. Nadie va a estreñirse por tomarse un poco de queso periódicamente. Una dieta en la que los lácteos tengan mucha presencia y se combinen, además, con otras opciones grasas y con poca fibra, como los huevos y la carne roja, siempre va a ser sospechosa.

Analgésicos. Muchos de ellos pueden, además de aliviar el dolor, provocarnos estreñimiento. La explicación técnica es que los receptores de este tipo de medicamentos se encuentran en el aparato digestivo de modo que, al frenar el dolor, pueden también dejar paradas otras funciones. Además, hay algunos estudio que sostienen que aquellos que toman de forma regular aspirina o ibuprofeno pueden acabar teniendo un mayor riesgo de estreñimiento.

Antiácidos. Sí, son estupendos para frenar el ardor de estómago pero muchos de ellos pueden provocar estreñimiento debido a su contenido en calcio y aluminio. Afortunadamente, es posible evitar aquellos que cuenten con uno de estos dos componentes o, sencillamente, tratar de comer menos para evitar tener que recurrir a ellos.

Antidepresivos. Sí, el estreñimiento puede asociarse con algunos inhibidores presentes en medicamentos como el Prozac u otros como Elavil. En caso de que, al tomarlos, notemos que vamos menos al baño como efecto secundario, es el momento de tomar algún medicamento que reblandezca nuestras heces.

Vitaminas. Aunque, en general, las vitaminas no provocan estreñimiento, sí que hay algunas que, al llevar calcio o hierro, pueden derivar en que suframos este problema. En este caso, se puede volver a confiar en un reblandecedor de heces.

Abuso de laxantes. Efecto contrario al buscado. No falta quien, por abusar de los laxantes para facilitar las visitas al retrete, acabe teniendo una dependencia de ellos de forma que los necesite sí o sí. Antes de recurrir a ellos es siempre mejor consultar con un médico para que nos de su opinión