Ay, qué poco nos queda para acabar 2016: seguro que estáis ya ahí con los polvorones, el gorro de Papá Noel en la cabeza y rascando la botella de anís como si no hubiera un mañana. Es el momento de recordar las 12 noticias que más os han flipado de 2016, una por mes. Aquí van.

La bebida que te emborracha sin alcohol, a puntito de llegar. | Pixabay

La bebida sin alcohol que ¡te emborracha! No habíamos superado aún las navidades de 2015 y en enero nos llegaba la noticia de un milagro científico de esos que hacen época: el descubrimiento de un bebedizo que lograba ponernos piripi sin tener ni una pizca de alcohol. Tremendo.

Explosiva copa de vino | Agencias

Una copa de vino tinto equivale a una hora de gimnasio, según un estudio. Frente a todos los runners del mundo que se dejan la piel corriendo por esas calles de Dios, os contábamos que una maravillosa investigación concluía que también quemamos calorías dándole al bebercio. Gran noticia para los vagos de este mundo.

Amamos todos el chocolate, pero a alguno más que a otro | Archivo | Wikipedia

El chocolate, según tu personalidad. Un pequeño test de personalidad en función de tu tipo de chocolate preferido que arrasó en marzo. Recordad: el negro era para las personas que habían evolucionado en su vida y el blanco, para todos aquellos seres humanos originales y diferentes.

Nueve trucos para adelgazar sin tener que pasar hambre | iStock

Nueve trucos para adelgazar. Sin darte ni cuenta, ojo. Esta era la propuesta de la noticia a la que le hicisteis más caso en abril. Desde masticar adecuada y lentamente, hasta cambiar el plato grande por el pequeño o pasar de la tele.

Patatas fritas | Wikipedia

Un sinfin de patatas fritas. En mayo andábamos con hambre, al parecer, y por eso la noticia de que en un McDonald's de Missouri iban a poner un bufet de patatas fritas i-li-mi-ta-do nos pareció lo más. Debe ser que aún veíamos la Operación Bikini muy lejana en el tiempo.

Dieta | Agencias

Una dieta poco recomendable: la Scarsdale. Claro, después del atracón de patatas fritas, llegó el momento de perder peso en tiempo récord. Quizá por eso la dieta Scarsdale, que anima a librarse de 10 kilos en 15 días os hizo tilín. Y eso que os avisamos que era una barbaridad...

Comer cucarachas | Wikipedia

En el futuro, leche de cucaracha. Llegó el mes de julio y con él los descubrimientos absolutamente descabellados: como ese que nos comentaba que la leche de cucaracha es, según los científicos, buenísima y que será la bebida con la subsistiremos en el futuro. Ya, ya.

Baño caliente | Baño caliente

Los beneficios de un buen baño caliente. Otro tema en el que clicastéis como locos en agosto fue este que se hacía eco de un estudio que aseguraba que un buen baño caliente quema más calorías que una caminata de una hora. Otro triunfo para los que no quieren dar ni golpe.

Bizcocho de nutella. | Cocinatis

Bizcocho de Nutella al microondas. En septiembre, estaba claro que lo que apetecía era esto: no dar ni golpe y hacerse un bizcocho de Nutella en el microondas. Os dimos la receta y respondisteis con gran entusiasmo. Seguro que os quedaron perfectos.

Las tortitas de arroz no son lo que parecen... | Pixabay

Siete comidas que no deberías volver a tomar jamás. Octubre llegó con las rebajas y con la noticia, dolorosa ella, de que lo mejor para tu salud era que no volvieras a probar las tortitas de arroz, las bebidas energéticas o la salsa de soja. Mal rollo.

Bol de leche con cereales | istock

Cinco comidas supuestamente sanas que no deberías volver a tomar. Y seguimos con la línea del "no comas esto, que te vas a hacer daño". Aquí estaban cualquier leche no ecológica, el yogur desnatado los zumos de supermercado. Telita marinera.

Tinte de pelo con Nutella | Instagram I Salón Abed & Samer

Nutella para tu pelo, morena. Y llegamos a final de año. Este diciembre que aún no ha terminado lo que os está trayendo de cabeza (nunca mejor dicho) es la noticia de que la Nutella puede servir para teñir la cabellera. Solo esperamos que el año que viene la gastrolocura siga y que vosotros sigáis ahí, de risas con nosotros.