Cómo preparar bases de pizza saludables en casa

Existe un sinfín de ingredientes y toppings que podemos agregarle a la pizza para darle el gusto y la variedad que queremos. Incluso podemos convertirla en un plato saludable si lo deseamos.

Para que la pizza sea verdaderamente sana, el primer paso y el más esencial es preparar tu propia masa en casa. En el vídeo te explicamos cómo prepararla de la forma más saludable y menos calórica.

Simplemente con sustituir ingredientes puedes obtener una versión compatible con cualquier dieta. De hecho, una de las dos opciones que te mostramos en el vídeo ni siquiera lleva harina.

También existen muchas otras formas de conseguir que tu pizza sea mucho más saludable:

Toda buena pizza lleva una deliciosa salsa de tomate esparcida por encima de la masa. No te preocupes, para hacer que tu pizza sea sana no tendrás que deshacerte de este paso. Lo que sí se recomienda es hacer tu propia salsa de tomate en casa. Las salsas que solemos comprar en los supermercados pueden estar cargadas de azúcares añadidos, por lo que preparándola tú evitarás calorías de más y cualquier conservante y procesado que no quieres en el cuerpo.

Aunque para algunos el queso es esencial para la pizza, otros prefieren evitarlo en sus dietas. Con o sin queso, la pizza seguirá estando sabrosa. Eso sí, si optas por ponerle queso, lo más recomendado es usar uno con poca grasa como por ejemplo el mozzarella o el queso fresco.

Hacer que tus toppings sigan tu dieta es una de las más fáciles, ya que se le puede añadir casi cualquier cosa a las pizzas. Normalmente se opta por ponerle salami o chorizo, pero si verdaderamente quieres conseguir que tu pizza sea saludable y nutritiva lo más recomendado será optar por tus vegetales favoritos, o incluso pollo y jamón, ya que tienen proteínas saludables y son poco grasos.

Con estos trucos y las alternativas que te ofrecemos en el vídeo para la base de la pizza, no tendrás por qué sentirte culpable la próxima vez que te comas una.

