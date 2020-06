Así es el nuevo restaurante de Pitbull en Miami

Su verdadero nombre es Armando Christian Pérez, todos le conocen como Pitbull, y está muy atareado con los preparativos de su nuevo restaurante de Miami Beach, un macroespacio de lujo que abrirá sus puertas el próximo verano. Se trata de uno de los locales que está creando más expectación en la ciudad estadounidense, ya que todo indica que va a ser 'the place to be' el próximo verano. El flamante ILov305, ubicado en el Hotel Bel-Air Miami Beach, cuenta con un enorme comedor con decoración tropical y una zona de venta al público con barras para beber, en que habrá nada menos que... ¡cincuenta tipos de mojitos! Y es que no se puede negar el origen cubano del rapero, que se ha declarado muy emocionado con su nueva faceta de empresario hostelero, que piensa compaginar con la de músico. Daiquiris, caipirinhas, margaritas... acompañarán a los mojitos en un local de talante indiscutiblemente latino.

Pitbull junto con Robin Thicke, Joe Perry, Travis Barker | YouTube

En la planta alta los clientes tendrán acceso a tres salas VIP, una cabina para el DJ –ya podemos imaginarnos qué música sonará en ILov305– y un área especial reservada para el propio Pitbull, que ejercerá noche tras noche de maestro de ceremonias, anfitrión, dueño y señor del localazo.

El restaurante de Pitbull | ILove305

Pese a que es el primer restaurante que el rapero cubano-americano va a gestionar en solitario –aunque ha contado con el asesoramiento de otros grandes empresarios hosteleros de Miami: Gloria y Emilio Estefan–, el rapero ya tiene algo de experiencia en la materia, ya que es uno de los socios del popular The New Miami Subs Grill. "Quiero que todos sientan, vean, compartan la misma pasión y amor que tengo por Miami... ILov305 tendrá la mayor cantidad de energía que Ocean Drive haya visto jamás", asegura el rapero.