Alimentos que no sabías que puedes congelar para que duren más tiempo

Seguro que más de una vez has ido metiendo comida y más comida en el carro de la compra sin reparar en lo que vas a comer realmente y lo que se quedará abandonado en algún cajón de la cocina. Si nos paramos a pensar, al cabo del día tiramos mucha comida que nos sobra porque desconocemos si se puede congelar o no.

Pero, ¡que no cunda el pánico! Hemos descubierto que algunos alimentos que jamás se te ocurrió congelar, puedes hacerlo.

De este modo podrás comerlos en otro momento, ahorrarás bastante dinero y aprovecharás de verdad las promociones del supermercado.

¡Echa un vistazo a la lista y toma nota!

1. Leche: Es mejor congelarla cuando está fresca. Un truquito es que dejes un poco de espacio para que se extienda cuando llegue al estado de congelación. Dura de 4 a 6 semanas.

Leche | Pixabay

2. Alimentos horneados: Sí, como lo lees. Si has hecho demasiadas galletitas navideñas puedes congelarlas y te durarán hasta un mes.

Galletas horneadas | Pixabay

3. Harina: A algunos lo que más les preocupa es encontrarse individuos en la comida y, en el caso de la harina, se puede evitar congelándola durante 48 horas nada más comprarla.

Harina | Pixabay

4. Mermelada: Si no has calculado bien las proporciones y tienes mermelada para un regimiento, puedes congelarla porque dura hasta un año.

Mermelada | Agencia

5. Vino: Si has comprado una botella que no te ha gustado o te sobra un poco y no vas a beberlo, mételo al congelador y utilízalo para hacer ricas salsas.

Vino blanco | Pixabay

6. Hierbas: Perejil, hierbabuena...Nos encanta cómo huelen y el sabor que dan a las comidas, pero duran muy poco al aire libre. Por eso mismo, puedes congelarlas y que duren más tiempo. Tranquil@, no perderán el sabor.

Perejil para cocinar | Pixabay

7. Huevos: Si temes que se pongan malos, bátelos en un recipiente y vierte la mezcla en una cubitera o bolsa de congelador para que se mantenga. Si quieres mejorar la cocción, separa la clara de la yema.