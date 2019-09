La gran mayoría de nosotros ha sufrido o sufrirá alguna vez a lo largo de su vida esa gran pesadilla para todos: tener ojos cansados. Esta es una condición del rostro muy difícil de eliminar, que hace que nuestra mirada se vea cansada y nosotros parezcamos fatigados y más mayores pero, por suerte, existen varias mascarillas naturales que ayudan a reducir este efecto. Te mostramos en el vídeo varias soluciones para vitalizar nuestra mirada y que no pierda su luz natural.

Tener que cubrir tu rostro cada día con miles de productos de diferentes marcas de maquillaje para disimular la mirada cansada es agotador, además de que, con el paso de las horas, el maquillaje va desprendiendo de nuestra piel y comienzan las dichosas preguntas típicas como: ¿Qué, hoy no has dormido muy bien, eh? ¿Estás bien? ¿Te quedaste hasta muy tarde anoche? Lo que demuestra que hagamos lo que hagamos, ellas, nuestras queridas ojeras y bolsas, no se pueden ocultar y seguirán ahí.

Los ojos son una parte del cuerpo que nos define, uno de los puntos fuertes y más reconocibles de nuestro aspecto físico. El color, la forma y, como no, la mirada nos marca físicamente y dice muchísimo sobre nosotros. Muchas veces, las ojeras acompañan indeseablemente esta importante parte de nosotros y queremos eliminarlas a toda costa, pero sin pasar por quirófano y sin anteponer belleza a salud. Son varios los síntomas que definen o marcan que nuestros ojos se vean cansados, como el enrojecimiento, sequedad ocular, pinchazo en los ojos, sensación de carga o pesadez o una visión un tanto borrosa pero, sin duda alguna, los que más destacan y notamos son esas horribles ojeras y bolsas bajo los ojos. Con los trucos que te traemos y usándolos con frecuencia, conseguirás olvidarte de ellos.

Debemos saber que uno de los principales culpables de la hinchazón debajo de los ojos es la grasa. Los años no pasan en vano, y la grasa se debilita y provoca que se deslice hacia fuera, haciendo que aparezcan esas desagradables bolsas. También intervienen factores como la retención de líquidos y el factor genético. Pero, con unos sencillos trucos estas bolsas se pueden reducir notablemente.

Las ojeras, además de factores externos que las agravan, tienen una gran parte de factores genéticos. Aun así, estas también se pueden atenuar y disimular, incluso en el caso de aquellas bolsas bajo los ojos que aparecen debido al estrés y falta de sueño.

Por eso, para reducir la apariencia de ojos cansados, te dejamos en el vídeo diferentes trucos y mascarillas caseras con las que, repitiendo el proceso habitualmente, notarás mejoras y te ayudarán a decirle adiós a esa dichosa apariencia.

