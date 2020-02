La dulce espera se lleva mejor con detalles que te alegran el día a día y te permiten lucir la barriga de embaraza con mayor comodidad. No hay que olvidar que detrás de un cuerpo que cambia con tanta rapidez, se esconden detalles no tan agradables como más cansancio acumulado, picores, calambres en las piernas, límites en el movimiento y un sinfín de efectos propios del embarazo. Ademá las mujeres embarazadas se somete a un cúmulo de cambios hormonales que afectan su estado de ánimo y la capacidad de llevar una rutina en ocasiones tranquila y plácida.

Por ello el día de San Valentín puede convertirse en la ocasión perfecta para acertar con un regalo de lo más especial.

Ideas de regalos para embarazadas en San Valentín:

Cosmética, cremas y aceites esenciales. No existen grandes secretos sobre este tema que cualquier mujer embarazada no haya descubierto, pero si que es un periodo donde la hidratación es mas necesaria y el cuidado a través de productos específicos para embarazadas. Si no sabes porqué decantarte, siempre es interesante mantener una pequeña conversación espía con tu pareja para averiguar exactamente qué producto le hace más falta, una crema facial, un aceite natural, cremas anti-estrías o bien jabones naturales…en Amazon puedes encontrar un listado extenso de cremas para embarazadas donde elegir.

Almohadas y pelotas para embarazadas. Existen rutinas diarias que se hacen más cuesta arriba en el embarazo. Estar varias horas sentada puede derivar en un dolor de espalda agresivo o dormir plácidamente a medida que la barriga crece, se puede complicar. Por ello, si has escuchado a tu pareja quejarse sobre alguna de estas cosas no dudes en tu regalo. La pelota para embarazadas ayudará a mantener la postura correcta disminuyendo su dolor cervical y la almohada de embarazo mejorará sus problemas nocturnos.

Pelota y almohada embarazo | Amazon

Sesión de fotos. Un book de fotos inolvidable en este momento único. Quizá su primera reacción sea de rechazo, en el momento del embarazo pocas mujeres son sinceras con su aspecto y puede que no se vean tan favorecidas como realmente están, pero con el paso del tiempo a cualquier mujer embarazada le encantará ver las fotos con frecuencia y enseñárselas a sus hijos. Existen también álbumes del embarazo donde se pueden guardar no sólo las fotos sino también las ecografías pudiendo hacer una preciosa recopilación de estos meses.

Escapada romántica: sea en un entorno rural o en plena urbe, alejarse de la rutina y disfrutar unas vistas únicas es una manera de recargar las pilas. Además una mujer siempre recordará el viaje que ha hecho mientras estaba embarazada. No olvides pensar es un destino que se ajuste a las necesidades del momento, evitando temperaturas extremas, lugares que impliquen un esfuerzo físico límite o actividades no aptas para embarazadas. Existen varios packs de escapadas muy flexibles para cada tipo de persona.

Libros: El embarazo lleva una amplia biblioteca de libros alrededor del momento, desde libros adaptados a los cambios que sufre el cuerpo de la mujer, como otro tipo de contenido apropiado para los primeros meses de vida del bebé. Entre los más vendidos encontramos títulos como; ‘Qué se puede esperar cuando se está esperando’ la enciclopedia del mes a mes del cambio del cuerpo y la evolución del feto. O bien un libro enfocado a la alimentación de la madre como ‘Mamá come sano’ donde podrá encontrar recetas ideales para mantener una dieta equilibrada. Si estás ya en la última etapa del embarazo, ‘Un regalo para toda la vida’ abre las puertas al conocimiento de la lactancia materna o ‘Parir’ enfocado al día del parto.

Spa y Relax: Si no hay tiempo para una escapada muy larga, se puede disfrutar de una tarde de tarde de relajación con un masaje y Spa adaptado el cuerpo de una embarazada. Existen muchos paquetes y opciones, como este de La vida es bella.

La vida es bella, spa | Amazon

Colgante 'Llamador de Ángeles' para embarazada: Un colgante con un fuerte significado para la madre, aumentando la conexión con su bebé. Este colgante emite un ligero sonido con el movimiento, como un cascabel, que hace relajar al bebé que lleva dentro, sobre todo cuando ya está en el último trimestre. Aquí puedes encontrar varios modelos.

Llamador de los angeles embarazada | Amazon

Calzado cómodo: un regalo que sobrepasa las fronteras del embarazo pero que hará mucha ilusión porque la comodidad en estos meses se necesita con mayor intensidad.Zapatillas deportivas que combina con diferentes estilos.

Abrigo premamá: Si ya estáis en la etapa en la que vuestro bebé está por llegar este abrigo premamá es una idea muy original y más que útil. Su uso es compartido con el nuevo miembro de la familia, ideal para portar a al bebé y protegerse del frío.