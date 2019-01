Sí: el trap y el reggaetón también pueden ser feministas

Su poder expansivo es cada vez mayor y su influencia en la generación Y y Z más evidente. ¿Quién es inmune a su alcance? O ¿quién de vosotros/as no las ha escuchado, tarareado u oído cantar a alguien?

Lo alarmante es que se está convirtiendo en una poderosa arma de expansión de valores y por eso, cada día más mujeres intentan cambiar mediante sus letras, sus ritmos y sus mensajes, las mentes y las actitudes de aquello/as que las escuchan. Ya es inevitable preguntárselo ¿es posible que el feminismo se abra paso en estos géneros?

¡Pues sí! Y esta es la prueba. He aquí nuestra selección de las cinco canciones más conocidas con mensajes feministas, de empoderamiento, mensajes de reflexión y mujeres/artistas que intentan llegar con otras ideas a la sociedad dentro del reggaetón y el trap.

1. Lapili y Girafa Rey – No depilada

(25 de septiembre 2018) – Este dúo que ya nos conquisto con su canción Cómeme el dónut, volvió a la carga con un mensaje que no ha pasado desapercibido para nadie. Su misión: desmontar estereotipos de mujer.

Letra:

Ella esta velluda, por donde suda

no hay duda, le falta papa, le sobre pechuga

como lapilli no hay quien la sacuda

ella es belleza, belleza velluda

[…]

Me quiere lapidar, por que no voy depilada

pili viene depilar, es mi estilo capilar

lapili es peculiar, pa culiar, peculiar

2. Lele Pons – Celoso

(17 de agosto de 2018) – No hace más que innovarse y explorar nuevas fronteras y gracias a eso Lele este verano nos dejó esta letra. En la canción se dirige a un hombre diciéndole que ella no le pertenece, pero ni a él ni a ninguno, y que le da igual si se pone celoso porque eso es cosa de él, no gestión de ella. Le deja claro que no va a perder el tiempo con alguien como él.

Letra:

Yo no tengo tiempo pa' tus dramas

A mí no me llames a la cinco de la mañana

Porque de seguro ando de rumba con mi hermana

[…]

Te pones celoso si me ves con otro

Hago lo que quiero, yo solo me la gozo

Te pones celoso si bailo con otro

Yo no soy de ellos, ni tuya tampoco

Mujer bailando | iStock

3. Lola Indigo – Ya no quiero ná

(19 de julio de 2018) – La canción habla en primera persona y se dirige a un hombre a quien define como serpiente y manzana envenenada, haciendo el símil perfecto con Eva, a la que siempre se le ha considerado la culpable de que "nos expulsaran del Edén" en la religión cristiana. Lola le pone voz a aquellas mujeres que se han cansado de una relación tóxica y deciden acabarla y darse un chute de autoestima.

Letra:

En la baraja la reina soy yo […]

Que estabas imaginando

Que yo bailaba pa’ ti ná más

No, de ti yo ya no quiero ná […]

Fuiste mi perdición, la serpiente que me engañó

Esa manzana ya la he probao’ yo […]

Si yo bailo no es pa’ ti ná más

No, de ti yo ya no quiero ná

4. Aitana, Ana Guerra –Lo malo

(6 de abril de 2018) – Con esta canción las cantantes de Operación Triunfo intentaron reivindicar la capacidad de decisión de la mujer. La capacidad por un lado de decidir cuándo me tocas, dónde y quién; y, por otro lado, lanzaron la idea de que las primeras en cuidarnos, querernos y valorarnos tenemos que ser nosotras mismas.

Letra:

Solo con perderte ya gané

Pero si me toca, toca, tócame

Yo decido el cuándo, el dónde y con quién

Que voy a darme a mí de una y otra y otra vez

Lo que tanto me quité, que pa' ti tan poco fue

5. Anitta & J Balvin – Downtown(20 de noviembre de 2017) – Nosotras también podemos decir lo que deseamos y cómo lo deseamos, somos capaces de expresar, pedir, gozar y mandar; este es el mensaje que nos dejó Anitta en 2017, un año en el que también Mayores de Becky G estaba en la boca de todo/as.

Letra:

A mí me gusta cuando baja downtown

Le pido que se quede envenciao'

Me dice baby, estoy interesao'

Si quieres ven y quédate otro round

[…]

En las noches soy yo la que define

Todo a lo que vá a pasar

A mí no me tienes que mandar

¿Creéis que si se lo proponen las mujeres podrían cambiar la idea que tenemos del reggaetón y el trap?