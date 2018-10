¿Tienes la regla? ¡No la tires! Mira todo lo que puedes hacer con tu flujo menstrual

Me vais a llamar loca y admito que no a todo el mundo le convence, pero hace poco leí cuánta energía y elementos regeneradores contiene nuestro flujo menstrual y que era un verdadero despropósito tirarlo como si nada. Yo tengo que reconocer que es un acto reflejo, recojo mi flujo menstrual y lo vuelco para que caiga todo, limpio la copa y de nuevo la coloco. Y hasta aquí no me había replanteado que este gesto tan automático podría cambiar y convertirse en una forma de quererme un poquito más.

Viendo y percibiendo con todos los sentidos qué sale de nostras damos un paso para apreciarnos un poco más y darnos cuenta del poder que hay en nuestros cuerpos. Usar la copa ayuda a eso, a ver, tocar y oler cómo es el flujo menstrual y una vez que lo tenemos en la mano, ¿por qué no usarlo para otros fines?

¿De qué está compuesto el flujo menstrual?

Para las más escépticas y las que estéis pensando que cómo algo que sale porque ya no “sirve”, cómo va a tener una función importante ¡tengo una respuesta! Nuestra menstruación está compuesta de agua, células muertas del endometrio, lípidos, proteínas, hormonas como la progestenora, células madre y contaminantes orgánicos (que proceden de la cosmética que usamos por ejemplo).

Como seguro que habéis leído alguna vez las células madre se usan para la regeneración de tejidos y ósea y ahí es a donde yo quería llegar. Nuestra menstruación tiene muchos componentes regeneradores. Si sabemos aprovechar éstos componentes podemos re-usarla con otros fines como regenerar la piel o darle una oportunidad de vivir a la planta que hemos olvidado regar.

Menstruación | iStock

¿Qué usos puedes darle a tu sangre menstrual?

Regar las plantas

Es la forma más sencilla de darle una nueva vida a la regla. Me ha sorprendido saber que muchas mujeres ya hacían esto. Es tan sencillo como diluir el flujo que hemos recogido en un litro de agua y usarlo para regar. Si no usamos una copa menstrual, usamos compresas ya sean de tela o las de usar y tirar, podemos ponerlas en un agua y ese agua en el que se ha soltado la menstruación usarla. Si te queda corta añade más agua. No importa que esté muy diluido, el poder está ahí.

Regenerador de piel

Si tienes la cara un poco seca, le falta vitalidad a tu piel, re-úsate. Con el flujo que tienes en tu copa ponlo en un cuenco o bol y mézclalo con arcilla. Es mejor usar una arcilla Bio que podéis encontrar en las tiendas ecológicas. Yo he probado a usar la arcilla blanca, pero si tenéis otra también os puede servir.

En el caso de que uses compresas, tampones o compresas de tela ponlo a remojo un rato y cuando veas que la sangre menstrual se ha desprendido usa ese agua para mezclarlo con la arcilla. La pasta es igual que la que hacemos normalmente, pero en vez de usar agua del grifo o mineral, usamos la regla o el agua con regla.

Pelo más brillante

Es otro de los usos. De nuevo aplicando a su lógica regeneradora, si lo aplicamos como una mascarilla sobre el pelo nos aportará brillo y enriquecerá nuestros mechones. El modo de aplicarlo es igual que el de una mascarilla de pelo natural. Con el agua mezclada con el flujo o el agua de haber empapado las compresas o tampones nos frotamos el pelo. Lo dejamos unos minutos y ¡ya está! Luego aclaramos como hacemos habitualmente.

¡Sé una artista!

Y por último atrévete a crear arte con tu flujo menstrual. No hace falta que te busques un estudio ni nada así, tan sólo echa el flujo en un recipiente transparente con agua y mira las formas que se van creando. Es impresionante cómo el endometrio va jugando y haciendo formas asombrosas. Ayúdate con un palo de madera para girar y darle la forma que tu quieras.

Y si necesitas inspiración mira lo que hace Jen Lewis creadora de Beauty in Blood que registra artísticamente sus ciclos menstruales.

Ahora te toca a ti, ¡fluye y déjate llevar por tu energía menstrual!