Cosas que soportaban las mujeres en los años 60 (y que ahora ni se te pasarían por la cabeza)

Ahora te parece que lo de manifestarse es de lo más normal. O ir a votar. O tomarse la píldora anticonceptiva, divorciarse, gestionar temas con el banco. Todo esto parece que siempre fue así pero no, en pleno franquismo, hace muy poco tiempo, en los años sesenta, las mujeres españolas tenían muchos menos derechos que ahora.

Por ejemplo:

- Ir a una farmacia a comprar la píldora anticonceptiva: esto que parece una cosa como muy normal, no lo era en los años sesenta. No fue hasta finales de 1978 que se despenalizó la píldora en nuestro país. Si bien se podía comprar en los años sesenta, se necesitaba receta y solo se dispensaba para tratar determinados casos, no era de venta libre.

- Abrir una cuenta bancaria: sí, amigas, algo tan sencillo como abrir una cuenta bancaria no le estaba permitido a las mujeres en esta década. Hasta 1975, la mujer necesitaba del permiso y autorización de su marido, padre o tutor para ir al banco, firmar un contrato, regentar un negocio o tener una casa en propiedad. Temblemos.

- Hasta 1972, la mayoría de edad de la mujer estuvo en los 25 años (mientras que la del hombre estaba en 21). No fue hasta 1972 que se equipararon ambas en los 21 años. Más tarde en la mayoría de edad era sinónimo de menos derechos legales, que ya de por sí, eran muy poquitos y siempre supeditados al varón.

- No fue hasta la década de los 70 también cuando las mujeres menores de 25 años pudieron abandonar el domicilio familiar sin permiso del padre. Hasta entonces solo podían hacerlo para casarse o ingresar en un convento, según establecía el Código Civil.

- A abortar, a Londres. Qué decir del aborto: no fue hasta 1985 cuando se despenalizó el aborto en nuestro país, con tres supuestos: riesgo grave para la salud física o psíquica de la mujer embarazada, violación y malformaciones o taras, físicas o psíquicas, en el feto.

