20 frases de mujeres que inspiran la lucha feminista

1. “Tenemos que cambiar nuestra propia percepción, la forma en cómo nos vemos a nosotras mismas. Tenemos que dar un paso adelante como mujeres y tomar la iniciativa.” Beyoncé, cantante.

2. “Me han preguntado millones de veces si soy feminista. Sí, lo soy. Pero, ¿no resulta un tanto vaga esta afirmación hoy en día? Hay tantas maneras de ser feminista y tantas formas de luchar contra la opresión, que es posible que el significado de la palabra feminismo posea ya un significado demasiado amplio.” Carol Rossetti, ilustradora brasileña.

3.“No basta con ser una mujer en una posición de liderazgo, es importante que haga lo correcto.” Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia.

4. “La educación es un poder para las mujeres, y eso es por lo que los terroristas le tienen miedo a la educación. Ellos no quieren que la mujer se eduque porque entonces esa mujer será más poderosa.” Malala Yousafzai, activista pakistaní y ganadora con solo 17 años del Premio Nobel de la Paz en 2014.

5. “La agenda feminista es sencilla: solo reclama que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre la justicia en lo público y la felicidad en lo pr ivado.” Susan Falud. Periodista, escritora y ganadora del premio Pulitzer en 1991.

6. “No voy a perder peso porque alguien me pida que lo haga. Hago música porque es mi trabajo, no para aparecer en la portada de Playboy.” Adele, cantante británica.

7. “El feminismo tendrá éxito con el esfuerzo colectivo, pero su éxito también puede surgir de la conducta personal. Escucho a muchas mujeres decir que no se identifican con ninguna feminista conocida. Eso puede ser descorazonador, pero creo que debemos intentar ser las feministas que nos gustaría ver en el mundo.” Roxane Gay. Escritora y autora del libro 'Mala Feminista'.

8. “Somos más que nuestros cuerpos, pero eso no significa que tengamos que avergonzarnos de ellos o de nuestra sexualidad.” Emily Ratajkowski, modelo.

9. “Cada mujer que aparece debe enfrentarse a las fuerzas que querrían hacerla desaparecer. Lucha contra aquellas fuerzas que relatarían en su lugar su propia historia, que la borrarían de la historia, de la genealogía, de los derechos del hombre, del imperio de la ley. La capacidad de contar tu propia historia, sea en palabras o en imágenes, ya supone una victoria o una rebelión.” Rebecca Solnit. Escritora estadounidense y autora de 'Los hombres me explican cosas'.

Empoderamiento | iStock

10. “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas.” Audre Lorde, escritora afroamericana y activista por los derechos civiles.

11. “Las mujeres malas (las putas y otras mujeres supuestamente demasiado “fáciles” o en alquiler) están estigmatizadas, su función es servir como ejemplo del ostracismo que espera a cualquier mujer que se aparte de la buena senda.” Gail Pheterson, psicosocióloga y activista por los derechos de las trabajadoras del sexo.

12. “Como mujer, lo que sé es que no se puede abordar nada desde el punto de vista de no me lo merezco o no voy a pedir nada porque no quiero que se enfaden. Sé muy bien que cuando los hombres negocian, entran y piden el mundo.” Ellen Pompeo, actriz.

13. “Reconozco que soy feminista cuando alguien me lo pregunta. El feminismo va de la igualdad, así que espero que todo el mundo lo sea.” Ellen Page, actriz.

14. “Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales e imprescindibles de ser mujer.” Flora Tristán, pensadora feminista y socialista francesa.

15. “Adoro a las mujeres mandonas. Y por mandonas me refiero a aquellas mujeres apasionadas, comprometidas y ambiciosas que no les importa liderar.” Amy Poehler, actriz y cómica estadounidense.

16. “Una mujer no debe depender de la protección de un hombre. Debe aprender a protegerse por sí misma.” Susan B. Anthony, sufragista norteamericana.

17. “El problema del género es que prescribe cómo deberíamos ser en lugar de reconocer quiénes somos.” Chimamanda Ngozi Adichie. Escritora nigeriana.

18. “Estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que esa misma sociedad me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme.” Virginie Despentes, escritora y realizadora francesa. Autora de 'Teoría King Kong' y 'Vernon Subutex'.

19. “Me enseñaron a creer que la excelencia es la mejor forma de derrotar al racismo o el sexismo. Y así es como conduzco mi vida.” Oprah Winfrey. Presentadora de televisión y productora estadounidense.

20. “Por encima de todo, sé la heroína de tu vida, no la víctima.” Nora Ephron, guionista, productora y directora de cine.