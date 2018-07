5 cosas que no te deben faltar para ser toda una ‘it girl’

1-Estilo (propio). Para transformarte en la “chica que todos quieren ser”, como la define el diccionario urbano, viste y maquíllate siendo tú misma, de tal manera que todo lo que te pongas te quede bien. No importa si es un outfit de fiesta o para ir al gym o si mezclas prendas de firmas de lujo con otras low cost, tu aura brilla y siempre estás cómoda como si fuera tu propia piel.

2-Innova. Llámalo looks cargados de originalidad, autenticidad, singularidad, personalidad y estar a la última en todo siendo tú misma y arriesgando. Todo esto lo plasmas en fotos que compartes en tus redes sociales. Y para lograrlo, la tecnología siempre añade un plus. Una ‘it girl’, como buena instagrammer, siempre busca imágenes innovadoras y virales. Dispara los selfies con un smartphone top para lucir lo más bella y glamurosa.

Además de glamour, una ‘it girl’es amante de la naturaleza y está concienciada con el medio ambiente. Te proponemos sustituir las bolsas de plástico por bolsos de tela, los de malla o mimbre te combinarán hasta con el look más formal.

Bolso de mimbre redondo | agencias

Apuesta por alimentos ecológicos y sin envasar que encontrarás en las tiendas de tu barrio de toda la vida, predica con el ejemplo y recicla no sólo en casa sino también en la oficina y lo más importante… ¡Deja de lado el coche en la ciudad! Muévete caminando, en bicicleta o en moto.

Nuestra propuesta: Filly 125 de KYMCO. Con ella te moverás por la ciudad atrayendo las miradas por su atractivo acabado: superelegante, adaptado a los gustos de las féminas y único en el mercado de scooters. Incorpora gancho para el bolso y puedes conducirla con cualquier tipo de zapato, incluidos de tacón, gracias al suelo plano.

Presumirás de moto chic y a la vanguardia, porque en Europa solo se comercializa en España (vamos, que serás la envidia de tus followers de Instagram de otros países europeos), además, al ser tan pequeña y ligera resulta muy manejable.

Si nunca has conducido moto por la ciudad ¡Que no cunda el pánico! la moto incorpora ABS lo que la hace supersegura, un elemento que no suelen llevar las motos de 125cc.

Y como guinda del pastel incluye sin aumento de precio un año de seguro con cobertura de robo con la aseguradora Allianz.

3-Seguridad. Atreverse con outfits diferentes y lucir perfecta requiere seguridad en ti misma, creer firmemente en tus ideas, en tu personalidad y “defender” allá por donde te muevas un street style perfecto. Saben destacar lo mejor de ellas y caminan con paso firme, sin salirse de ese estilo definido y proyectando frescura y naturalidad.

4-Marca tendencia. Las it girls no copian looks, sino que los crean. Ellas inspiran, son iconos de estilo, musas de los mejores diseñadores y objetivo de las principales firmas de moda y belleza internacionales. Se adelantan a las tendencias, se las inventan y las comparten con sus seguidores. Impactan con sus estilismos, sorprenden con sus combinaciones. Y todo lo que se ponen (al alcance de cualquier bolsillo) se agota en las tiendas.

5-Conecta con la gente. Sí, las influencers más populares cuentan con millones de seguidores (especialmente en Instagram) que imitan sus outfits. Van a fiestas y festivales, y allí se codean con otros famosos. Su carisma conquista, lo que les permite engrosar su lista de contactos influyentes. Tienen su propio squad, ese séquito de personas, formado por amigos y familiares, que las arropa y las sigue a todas partes. Son urbanitas de espíritu y corazón.