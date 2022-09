La regla como elemento empoderador

Llega ese día apuntado en rojo en tu agenda, te salta la alarma y la app que usas para controlar tu ciclo te manda un mensaje para que no se te olvide de que hoy comienza tu sangrado menstrual. Pero no, esta vez no vas a llevar contigo ni compresas, ni tampones ni siquiera la copa o un protegeslip, ¡vas a fluir!