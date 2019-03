Cinco referentes feministas para disfrazarse empoderadas

El movimiento feminista, aunque mucho/as no lo creáis dadas algunas ramas en las que ha derivado hoy en día, se inició para defender la igualdad de derechos, oportunidades y salarios entre hombres y mujeres. Algo que para mucho/as también llego a ser el desencadenante de su fuerza interior para decir, y luchar por poder decir, que las mujeres también deseamos, nos excitamos, gozamos y servimos para algo más que dar y cuidar hijo/as. Sirvió para gritar al mundo que no siempre se desea y se ama a una persona del sexo contrario, o solo a una persona, incluso ha ayudado a revelar al mundo que nuestros genitales no son los que determinan si nos sentimos hombres o mujeres.

Tenemos que reconocer que sin aquellas primeras mujeres que levantaron la mano para decir que estaban allí para que se les escuchara, para decir que ellas también podían, que eran igual de fuertes (incluso más)… hoy día no seríamos un poquito más libres a la hora de amar, gozar, abrazar, chillar, cobrar, estudiar, trabajar y decidir quiénes somos o quiénes queremos ser.

Y todo esto viene a cuento porque para muchas personas los carnavales son risas, amigo/as y diversión, pero para otras, todavía hoy, es una festividad en la que se pueden poner y reivindicar aquello que no se atreven o no pueden ponerse el resto del año, chillar, como lo hicieron estas mujeres, para decirle al mundo quienes son. Los carnavales siguen siendo para mucho/as un día en el que son libres para mostrar su verdadero yo sin ser juzgado/as, para sentirse sexys o empoderado/as. Es por ello que mencionamos a cinco de las muchas mujeres que fueron un referente para el movimiento feminista y que os pueden servir como inspiración para disfrazaros estos carnavales.

La selección se ha hecho también en base a su indumentaria característica y representativa que ha hecho que hoy día sean fácilmente reconocidas por cómo iban vestidas o por sus peinados, aparte de recordar sus voces y sus pensamientos.

Sello de Amelia Earhart | iStock

1. Amelia Earhart

La primera aviadora. Era estadounidense y se le reconoce por ser la primera mujer piloto que intentó viajar por primera vez alrededor del mundo sobre la línea ecuatorial. Este es un disfraz fácil porque en la mayoría de fotos que tenemos sobre ella va vestida de aviadora.

Marie Curie | iStock

2. Marie Curie

Fue la primera mujer ganadora del Premio Novel de Química en 1911. Era polaca y fue quien anunció el hallazgo de dos nuevos elementos: el polonio y el radio. Gracias a ellos estuvo al frente del Instituto de Investigaciones del Radio durante muchos años. Solía vestir de negro con vestidos de la época y con un recogido que parecía entre peinado y despeinado.

3. Frida Kalho

La inconfundible Frida. Una muy conocida artista mexicana que casi no necesita presentación. No podía faltar en la lista. Su peculiar forma de vestir acompañando siempre su cabello de flores o su inconfundible entrecejo la hacen uno de los personajes feministas más reconocidos en la actualidad. Como curiosidad, para lo/as que no la conozcan, Frida fue una mujer que sufrió varios problemas de salud, entre ellos fibromialgia, lo que le obligaba a soportar terribles dolores. Además, a los 18 años un tranvía la arroyó y su columna se partió en tres, lo que le obligó a permanecer en cama una larga temporada y perdió la capacidad de ser madre, algo que reflejó en sus obras más famosas: ‘Henry Ford Hospital’ o ‘Frida y el aborto’.

4. Simone de Beauvoir

Novelista francesa que escribió obras que hoy se consideran clásicos del feminismo contemporáneo. Ha sido un referente para muchos grupos feministas. Su obra más conocida es ‘El segundo sexo’. Para el mundo de la Sexología también es un referente como pensadora.

Junto a Frida es una de las mujeres más reconocidas por su forma de vestir y por su forma de peinarse. Solía ir con la ralla en la mitad y una corona hecha con su propio pelo; vestida con trajes de dos piezas acentuando la cintura.

Sello de Evita Perón | iStock

5. Eva Perón

Mujer argentina conocida por su increíble poder de palabra y convocatoria. Aprovechó su situación de primera dama para luchar por los derechos de los trabajadores y de la mujer, con especial énfasis en el sufragio femenino. Su indumentaria era característica de la época y de su rango, solía llevar un recogido bajo y perlas, le gustaba vestir con colores neutros.