Cuando estamos solteras parece que se nos acaba el mundo pero lo que no sabes es que ahora el mundo se abre para ti.

“Sí, sí, ya sé que estar en pareja es maravilloso”, o eso es lo que no paran de decirte cuando estas soltera, y es que parece que es el monotema cuando llegas a un grupo y eres la única sin pareja. De hecho, a cuántas os cabrea que cuando visitas a un familiar que hace mucho que no ves la primera pregunta que te haga sea: ¿y el novio? Porque además de entrada dan por hecho que es un hombre.

No somos seres incompletos por estar solteras. No nos hace falta la otra media naranja para ser naranja entera. Parece que estamos atadas a la popular idea de que una mujer no puede ser feliz estando sola. Pero nuestra felicidad no depende de otra persona, depende de nosotras mismas. Y es que… ¡que no os engañen! Estar soltera tiene grandes beneficios.

1. Tienes más tiempo para estar contigo misma: Y eso no quiere decir estar sola, eso quiere decir disfrutar de estar contigo. Tiempo para descubrir lo que te gusta y lo que no. Tiempo de calidad para disfrutar de ti, para sentir lo que estás haciendo ahora, en ese instante. Como si es simplemente comer algo en un banco del parque disfrutando del sol en la cara o poner en casa a todo volumen tu música preferida mientras bailas sin vergüenza, a veces incluso, dejándote la voz con el cepillo de pelo en la mano.

2. Tú eliges tu destino: Viajar sola es uno de los grandes placeres y aprendizajes que te puede dar la vida. Poder elegir el destino, ponerte a prueba a ti misma con el idioma, moverte por el lugar sintiéndote totalmente poderosa con cada decisión que tomes, caminar por las calles que tú decidas, tus horarios, tus ritmos… Y enfrentarte a tus miedos, eso sin duda alguna, es lo que más te va a hacer crecer. Y no solo el viaje que puedas hacer a otro lugar, también el poder elegir tu propio viaje: a dónde quieres llegar en la vida, quién quieres ser.

Debes quererte a ti misma | iStock

3. Tu casa, tus normas: Este es el mayor placer de estar soltera. El no tener que dar explicaciones a nadie de por qué no has hecho la cama, por qué no has planchado, por qué llevas horas tirada en el sofá con un buen libro, por qué llegas a esas horas o por qué te das el atracón a chocolate. Ser libres en nuestro propio espacio, organizarlo y gestionarlo como nos dé la gana, y entrar y salir de él cuando nos apetezca.

4. Experimentar, probar, gozar: Y es que cuando no tienes pareja te puedes permitir el lujo de crecer eróticamente sin la carga emocional que supone tener que convencer al otro para poder hacer juntos algo que te apetece a ti. Poder salir y probar bocas nuevas, cuerpos diferentes, ritmos distintos. Juegos eróticos a los que te hubiera gustado jugar en pareja pero no fue posible. Descubrir qué es el BDSM, los bares swingers, o simplemente salir de fiesta y coquetear con quien te dé la gana.

5. Nuevo: Puedes hacer que todo lo sea y disfrutar de lo que realmente lo es. ¡Dejad que me explique! ¿Alguna vez habéis hecho una lista de cosas que os gustaría hacer en la vida y que por lo que sea no habéis hecho? Pues…¡Hola! ¿A qué esperáis? Estar soltera es un lujo para poder realizar todos aquellos proyectos que quisiste hacer y dejaste para mañana porque tu tiempo lo ocupaba estar en pareja. Puedes leer nuevos libros, hacer nuevos amigos, incluso volver a hacer aquello que hiciste en pareja pero esta vez sola, vive la experiencia y el goce de hacer de algo viejo algo nuevo. ¿Y aquella ropa que tenía escondida en el fondo de armario? ¡Sácala! Redescubre qué tienes, vuelve a enamorarte de ello, hazlo nuevo otra vez. Porque estando soltera puedes hacer una nueva tú.

Estar soltera te beneficia de forma vivencial, experimental, de crecimiento, de oportunidades. Estar sin pareja convierte al tiempo en tuyo, todo tuyo. Tienes a tu disposición infinitos recursos para vivirte, descubrirte y quererte. Enamorarte de ti misma es de todos los beneficios el que más riquezas te va a dar. ¡Basta de no tener argumentos para defender porque somos felices… estando solas!