Cinco frases que te dirán si eres mujer y vas cumpliendo años

Aquí va una relación de frases que a buen seguro, te habrán dirigido alguna vez y que te habrán generado ganas de matar.

- "¿Y no tienes pareja?" Porque claro, todas, absolutamente TODAS debemos tener pareja y más, acercándose una edad concreta. Y más, pasada una edad porque si no la tienes a determinada edad, está claro que morirás como Bridget Jones, sola y devorada por los perros. Porque las mujeres hemos nacido para tener pareja, por eso debemos buscarla como locas no vaya a ser que lleguemos a una EDAD más solas que la una…. Porque eso, hola machismo y sociedad rancia, no es normal: que quieras estar en tu casa, tan ricamente, sin un varón al lado al que cuidar. No, no tienes pareja ni quieres tenerla, ¿yyyyyy?

- “¿Y no tienes hijos?”. Una derivación, casi se diría que natural, de la anterior. Porque claro, que vayas cumpliendo años y que tengas tanto interés en tener niños como en subir el Everest en alpargatas de cáñamo es una cosa anti-natural. ¿Verdad? No, no tienes niños. NEXT.

- “Yo me operaría las tetas”. Ay amigas, aquí ya abordamos temas del físico. Y este “se te ven algo caídas, yo me las operaría” (que incluso puede llegar hasta “mejor no te quites el sujetador si te pones encima de él, porque se ven caídas) es una opción pero hay otras igual de válidas como “¿por qué no te haces una liposucción?” o “¿has pensado en ponerte algo de botox?”. Porque evidentemente, a las mujeres se nos quiere lozanas aunque tengamos 50 años. Sin arruguitas, sin canas (por supuesto, no podemos olvidarnos del “tíñete”), sin celulitis. Perfectas. Al “yo me operaría las tetas” se nos ocurre una respuesta posible: “y yo te haría una lobotomía”. Making friends.

Mujer soltera | iStock

- “¿Y no se te caen los tampones?”. Esto os puede sonar a chiste, pero la frase salió de la boca de la ginecóloga de una amiga, quien me la comentaba compungida el otro día. ¿De verdad tienen que caerse por sistema los tampones pasados los 40? Pues en absoluto, a poco que te hayas preocupado mínimamente de tu suelo pélvico. No, a las mujeres que ya hemos cumplido ciertos años no se nos van cayendo los tampones por la calle según vamos caminando. No temáis, no vamos dejando un reguero tras nosotras como si fuésemos protagonistas de un cuento infantil (de terror, en este caso).

- “¿No será la menopausia?”. Sí queridas, si en los años pasados os hartasteis de escuchar “será que está con la regla o en esos días del mes”, ahora toca la menopausia. Porque parece que nuestro ciclo hormonal, que no es lineal como el de los hombres, sirve de explicación para cualquier cosa: si tienes un mal día, si das una mala contestación, si estás de bajona… Y por supuesto, te recordarán que te llegarán los sofocos y que son horribles (igual que te aterrorizaron con el parto), porque total, ¿para qué hacerlo fácil si puedes hacerlo difícil y además, tocar la moral?