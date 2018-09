Así es la moda machista: camisetas de amor para chicas y rock and roll para chicos

Aunque las cosas han ido evolucionando y las marcas se han ido adaptando a la globalización de los gustos en los últimos años, sigue siendo "complicado" comprar camisetas con estampados "de hombres" en las secciones de mujer de los emporios textiles multinacionales.

Pero, ¿qué nos encontramos cuando queremos salirnos de estos estereotipos del trapo de género? El panorama pinta aterrador, pero todo depende de la tienda a la que vayamos. Nos hemos dado un paseo por el centro comercial y hemos apreciado cierta evolución en el estampado de las camisetas en las franquicias de ropa barata importada a granel, pero todavía queda mucho por hacer para conseguir una moda de calle menos machista.

Camisetas chicas Inside | NovaLife

Frases moñas de amor, mariposas y más amor con estampados de Torre Eiffel para chicas. Calaveras, superhéroes, personajes de series y pelis para ellos. No empezamos bien con Inside. Tal cual parece que somos esclavas del ñoñerío sin mayores inquietudes mientras ellos se pasan la vida viendo pelis de sus referentes superhéroes masculinos. Somos lo que vestimos y, claramente, a muchas mujeres esta ropa “femiconsumista” no nos representa.

Camisetas Pull&Bear | NovaLife

En Pull & Bear piensan en la amante de unicornios y también en la “teen rocker” de todas las edades aunque no sepa quiénes son los Ramones. En la sección chica se encuentran estampados de grupos de música rock mainstream, prints peliculeros y coches, estampados que principalmente son de tíos, sin faltar el “fast feminism” a 6 euros. Un punto positivo por la diversidad, aunque para encontrar cosas más oscuras, como serpientes o calaveras, ya te tienes que ir a la sección de tío.

Mango, fuera de su estilo sobrio y de floripondios, se atreven con alguna camiseta de gran calado mensajero, tipo “THINKING”, muy apropiada para dejar claro que eres una chica pensante e inteligente. Para tíos, también bastante sobriedad pero con un punto más cosmopolita con camisetas de sitios internacionales del estilo Yosemite, ese tipo de ropa que parece que has traído de las vacaciones de verano y en realidad has comprado en la franquicia de turno de tu calle. Ni mujeres infantiloides ni atrevidamente empoderadas; ni hombres macarras, pero sí aparentemente viajeros.

En zocos más clásicos como Springfield, no esperes conseguir la indumentaria para ser la reina de la fiesta ciberpunk de tu zona. Ni deporte, ni música, ni cultura, y mucho cuidado si tienes alergia, en menudo jardín de flores nos hemos metido. Para ellos de todo un poco y alguna que otra lengua de los Rolling Stone. Como manda la tradición de lo femenino y masculino.

Camisetas de Zara | iStock

Algo similar pasa con Zara, fiel a su tradición de chica sensible, pero más atrevido con los chicos. Amancio propone para ellos camisetas hardcore-vainilla de calaveras con flores y de personajes de Looney Tunes, más propias de Zara Kids que de tiarrones mayores de 20 años. Los clásicos infantiles nunca mueren, dulcifican y unas brillantinas en el macho siempre se agradecen, así como postureo de modernete con sentimientos.

Para las chicas que ven series, les mola ET o las pelis de Johnny Depp (referentes masculinos que nunca mueren y un extraterrestre de ficción) y el feminismo a 6 euros, Bershka es su lugar: también parece ser la única tienda que se atreve en la sección masculina con estampados LOVE, “brilli brillis” y en mayúsculas bien grandes.

Resumiendo el mundo de la camiseta de género sin importar el gramaje del algodón, sigue predominando lo eco sensible y el “come to my world” para chicas y las calaveras en Harley para ellos, dejando ver que la mujer se ha empoderado y ya puede ir a la NASA, y que el hombre se mantiene siendo el género destroyer, pero sin excederse y a precio popular. Todo esto lleva a comprar las camisetas en las secciones de tío o, directamente, acudir a tiendas más especializadas.