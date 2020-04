Este año, la fecha ha coincidido con el periodo de confinamiento, lo que lleva a trasladar la iniciativa a nuestras casas. Quien desee unirse a esta acción, puede salir a su ventana a las 21 horas de este jueves, apagar todas las luces de casa y encender el móvil, la lintera o cualquier otro elemento luminoso. La Confederación del Autismo de España pretende que esta acción ayude a visibilizar el trastorno del espectro autista.

Otra forma bonita de unirse a la iniciativa es sacar al balcón cualquier elemento de color azul, o bien pegarlo a la ventana. Una pancarta también podría servir para participar. Lo ideal es compartir este gesto en redes sociales con el uso de esos dos hashtag, #LIUB y #DiaMundialAutismo. Es mejor la forma de hacer visible nuestro compromiso con ellos al resto del mundo mientras dure la cuarentena.

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una alteración neurobiológica del desarrollo en las personas. Esta condición se manifiesta durante los tres primeros años de vida de la persona que la padece y perdurará a lo largo de toda su vida. Para visibilizar esta condición, el color elegido es el azul, como el mar, muchas veces en calma pero a veces turbulento, al igual que las personas con este trastorno.

El TEA afecta a la configuración del sistema nervioso y al funcionamiento cerebral, características que dan lugar principalmente a dificultades en dos áreas: la comunicación e interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta, tal como explica la confederación del autismo de España.

En la actualidad, no está determinada una causa que explique la aparición del TEA, aunque sí presenta una fuerte implicación genética. Cada persona con TEA es diferente, dependiendo de su desarrollo personal y de los apoyos que esta pueda tener a lo largo de su vida. Estas personas no suelen compartir intereses con las personas que les rodean, no suelen establecer contacto visual y su lenguaje, si existe, es literal. Además evitan el contacto físico y acostumbran a tener hipersensibilidad táctil, gustativa, auditiva y olfativa.

Cómo se visibiliza el TEA

Lo primero que se debe mostrar es paciencia y empatía con las personas con TEA. Durante el día 2 de abril, puedes apoyar la visibilización de este trastorno pintando de azul tu ventana o balcón. Puede ser con una guirnalda o poniendo globos, dibujos, pañuelos e incluso una pancarta de apoyo a este colectivo.

Además, como decíamos, la Confederación del Autismo de España invita a todo el que quiera a apagar las luces de sus casas a las 21 horas. Al mismo tiempo, se iluminará solamente la ventana o balcón con un móvil, una linterna o cualquier fuente de luz. La Confederación sugiere a todos los participantes en la iniciativa que hagan una foto o un vídeo mientras esto ocurre y lo compartan en sus perfiles de redes sociales con los hashtags #LIUB y #DiaMundialAutismo.