Trucos para que a tus niños les guste la fruta

¿Cuánta fruta y verdura debe comer un niño al día?

Entre fruta y verdura, tanto niños como adultos, deberíamos tomar al menos 5 piezas al día. ¿Te parece mucho? ¿Poco? A la mayoría de los padres, cuando vienen a consulta, un montón.

En general tomamos poca fibra. La fibra es fundamental para muchas funciones, entre ellas defecar. Si no tomamos fibra suficiente es probable que, a la larga, tengamos estreñimiento.

Pero la fruta no es sólo fibra, también nos aportan unas vitaminas que son fundamentales. Cuando las familias vienen a preguntar por alguna vitamina para evitar que se pongan tantas veces malitos siempre les digo lo mismo: “Fruta y verdura, esas son las mejores vitaminas y además, naturales”.

¿Qué debemos hacer para fomentar que nuestros hijos la coman?

1. Come tú. Somos ejemplo para nuestros hijos. No dejan de mirarnos desde que se levantan hasta que se acuestan. Quieren hacer lo que hacemos nosotros. ¿Crees que si su papá o su mamá no comen fruta o verdura ellos las van a comer? ¡Por supuesto que no!

2. Pon un frutero llamativo a la vista. Y si es a su alcance mejor que mejor. Las frutas de temporada son bonitas, decorativas, se acostumbrará a verlas. Y a lo mejor le llama la atención acercarse y coger una.

Niña comiendo manzana | iStock

3. Tener fruta partida. A mí es un truco que me funciona muy bien. En cuanto es temporada de melón, sandía o piña yo los compro y los parto en trocitos. En envases en la nevera aguantan unos días. ¿Las granadas? Igual, ya desgranadas. Si la fruta ya está cortada, se acaba la pereza. Házselo fácil. Supone un poquito más de trabajo al principio, pero lo agradecen un montón.

4. Empieza con cantidades pequeñas. Lo importante no es la cantidad, es la calidad de lo que se come. Si nunca ha probado el plátano y se come un trocito, eso ya es un logro. Igual dentro de unas semanas se toma medio y al mes siguiente uno entero. ¡Mejor eso que nada!

5. Ofréceselo cuando tenga hambre. ¿Qué le das de merendar? A lo mejor es preferible que se tome primero la fruta, cuando tenga hambre. Y después, si sigue teniendo hambre, que se tome algo más. Si no le llama la atención de inicio, en cuanto tengo un poco lleno el estómago va a decir que nada de nada.

6. Si le gusta el yogur de sabores, ¿por qué no coges un yogur blanco y lo trituras con la fruta que queráis? Así lo tienes con sabor, pero sin azúcar. Si además congelas la fruta, te saldrá un helado riquísimo y además sano.

7. Házselo atractivo. Intenta ser creativa, a los niños les entra todo por la vista.

¿Cómo ponemos hacer que la fruta sea más atractiva?

1. Píntala. La fruta que tiene piel gorda se puede pintar. Para el almuerzo del cole yo a veces les pinto la fruta. ¿A tu hijo le gusta los Minions? Pues coge un rotulador indeleble, ponle unas gafas, una boca sonriente y unos pelillos hacia arriba y tan contento. ¿En época de Halloween? ¿Qué tal si le pintas a una mandarina unos triángulos como ojos y nariz y una boca terrorífica como si fuese una calabaza? ¿O la misma mandarina si le pintamos unos ojos y una boca sonriente? Ponte creativa.

2. Dale formas que le gusten. Seguro que tienes algún cortapastas en el armario. Puedes hacer círculos, corazones, estrellas… Melón, sandía, piña… Si le haces un corte en el centro de los gajos de la mandarina y los engarzas de dos en dos, parecerán caballitos. El melón y la sandía los puedes hacer en bolitas con instrumentos especiales de cocina. Usa tu imaginación.

3. Con esas formas puedes hacer muñecos en su plato. Ovejas, gusanos, mariposas, coches… Busca en internet. Tienes millones de ideas geniales.

4. ¿Y si los hacemos brochetas? Los palitos de brocheta de madera los encuentras facilísimos en el supermercado. Pincha trocitos de distintas frutas, con muchos colores. Seguro que les gusta.

Ahora sólo falta que te animes y seas creativa. ¡Ánimo!