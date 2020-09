¿Sabes si debes vacunar a tu niño contra la gripe?

La vacunación de la gripe cada año evita ingresos hospitalarios y salva vidas, como todas las vacunas. Pero, ¿y este año que es posible que la epidemia de gripe coincida en el tiempo con esta pandemia de SARS-Cov-2? Pues este año es particularmente importante, para que no ocurran ambas infecciones al mismo tiempo, tanto por vosotros y como para no sobrecargar más aún los ya maltrechos servicios sanitarios.

En España, la vacunación frente a la gripe está orientada a los grupos de riesgo fundamentalmente. Las personas de mayor edad, como los mayores de 60 años, por supuesto, pero también hay menores de esta edad que pertenecen a grupos de riesgo. Puedes pensar que todos esos niños se vacunan año tras año pero, por desgracia, no siempre es así. En la última temporada, entre los casos graves hospitalizados que pertenecían a los grupos elegibles para vacunación casi la mitad de ellos no había recibido la vacuna antigripal de esta temporada en España. ¿Falta de información? ¿Descuido? Pues vamos a intentar que no sea por falta de información y descubras si tu hijo o tú misma pertenecéis a un grupo candidato a vacunarse esta temporada. Toma nota.

¿Qué niños pertenecen a grupos de riesgo?

1. Enfermedades crónicas del corazón.

2. Enfermedad respiratoria crónica, incluidos los niños asmáticos o con fibrosis quística.

3. Niños diabéticos o con enfermedades del metabolismo crónicas.

4. Niños con obesidad mórbida. Puedes pensar que es una cosa muy infrecuente. Pero, por desgracia, es más frecuente de lo que nos gustaría.

5. Problemas crónicos del riñón.

NIña enferma | iStock

6. Problemas crónicos del hígado.

7. Niños que no tienen bazo (por ejemplo, porque se lo hayan quitado por un accidente) o que no les funcione por alguna enfermedad.

8. Enfermedades neurológicas.

9. Enfermedades neuromusculares graves u otros problemas que dificulten la movilización de secreciones respiratorias.

10. Niños con implantes cocleares o en espera del mismo.

11. Fístula de líquido cefalorraquídeo.

12. Anemias y otros problemas de la sangre, como problemas de coagulación, tipo la hemofilia.

13. Por desgracia, los niños con cáncer existen.

14. Niños con problemas de defensas desde el nacimiento, secundarias a medicamentos o a la infección por VIH.

15. Niños celíacos.

16. Niños con enfermedad inflamatoria intestinal.

17. Niños con síndrome de Down, parálisis cerebral o alguna enfermedad que conlleve un trastorno cognitivo.

18. Niños que, por su enfermedad, lleven tratamiento de manera prolongada con ácido acetilsalicílico.

19. Niños hasta los 2 años de edad que hayan nacido de manera prematura antes de la semana 32 de embarazo.

¿Sorprendida? Si sumas, seguro que hay más problemas de los que pensabas que pueden suponer un riesgo para los niños que hagan que sea necesario vacunarlos de gripe, ¿verdad?

¿Y desde cuándo deberían vacunarse?

En España, las vacunas disponibles, en su mayoría, están autorizadas para usarse desde los 6 meses de edad. Así que a partir de ahí, cuando comience la campaña de vacunación de gripe, se puede comenzar a vacunar a los niños.

¿Con esto terminamos?

Noooo. Sigue tomando nota. Si tú estás embarazada también eres grupo de riesgo y te deberás vacunar, independientemente del momento del embarazo. También debes vacunarte si, una vez comenzada la campaña de vacunación has parido en el último mes y no te vacunaste durante el embarazo. La protección es doble, para ti y para tu bebé.

Pero, ¿y si tu niño es sano? Pues si no tiene ninguna enfermedad, pero tú, tu pareja o alguna persona que conviva con vosotros sí es grupo de riesgo, tanto tu niño como vosotros debéis vacunaos frente a la gripe. Sí, así entre todos los convivientes reforzaréis la protección para la persona de riesgo. Así que si convivís con algún abuelo mayor también es muy importante que os anotéis en el calendario cuándo comienza la campaña de vacunación en vuestra comunidad autónoma. Así que otro aprendizaje, cuando cojas cita para vacunar a la persona de riesgo, coge cita para vacunaos todos los convivientes.

Recuerda: las vacunas salvan vidas #VaccinesWork