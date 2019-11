Primero, ¿qué es la meningitis? La meningitis es una inflamación de las meninges, las membranas que recubren el sistema nervioso. La causa más frecuente es por una infección. Dentro de las infecciones tenemos “las buenas” o víricas, normalmente menos graves, y “las malas” o bacterianas. Dentro de las bacterianas hay distintos gérmenes que pueden causar meningitis. ¿El más frecuente? El meningococo. El meningococo no sólo causa meningitis, sino también otras infecciones graves como la sepsis (una infección muy grave con manifestaciones a todos los niveles). El meningococo es un germen con una letalidad de un 10% y un 20-30% de secuelas en los supervivientes realmente importantes, como amputaciones, sordera o problemas neurológicos. Ya ves que no se trata de ninguna broma.

¿Son todos los meningococos iguales?

No. Tenemos diferentes grupos de meningococos que clasificamos por letras: A, B, C, W, Y, X… Cada año es posible conocer los tipos más y menos frecuentes de meningococo. Hasta ahora la única vacuna incluida en calendario era frente a meningococo C, que se pone a los 4 y 12 meses y un recuerdo a los 11-12 años. Aunque la vacuna esté financiada, debido a que hay gente que no se vacuna por miedo, por no poder hacerlo por enfermedades o porque en su infancia no se vacunaba, algún caso de meningitis por meningococo C tenemos.

Actualmente, el grupo que más frecuentemente causa enfermedad es el meningococo B. Frente a éste grupo tenemos dos vacunas, Bexsero, que se puede poner a cualquier edad a partir de los 2 meses, y Trumenba, cuyo uso está autorizado a partir de los 10 años. Consulta con tu pediatra, ya que no está financiada más que Bexsero en algunas comunidades autónomas desde este mismo año para los bebés. Te explicará todo sobre ellas.

¿Y el resto de grupos?

Pues también tenemos vacuna para los grupos A, W e Y. Se conoce como vacuna tetravalente, ya que incluye estos cuatro grupos y el C y la puedes encontrar bajo los nombres comerciales de Nimenrix o Menveo.

Vacuna | iStock

¿Por qué se está cambiando este año la vacuna de los 11-12 años frente a meningitis C por esta de cuatro grupos?

Pues porque los casos de enfermedad meningocócica por los grupos W e Y están aumentando. Para que te hagas una idea, según los datos aún provisionales de esta temporada del Instituto de Salud Carlos III, se notificaron 391 casos de enfermedad meningocócica, de los que 369 casos se confirmaron. De estos 369, 137 fueron por meningococo B, 36 por meningococo C , algunos quedaron sin identificar, no hubo ningún caso por el grupo A y se identificaron 77 del serogrupo W, 48 del Y y 12 de otros serogrupos. ¿Qué significan estos números? Que, sin ser una situación alarmante, pero que año a año van aumentando los casos por los grupos W e Y. Por eso se cambia la vacuna por una que cubra a estos tipos también.

Desde este año, la dosis de vacuna frente a meningicoco C que nuestros hijos llevaban a los 11, 12 o 13 años, según la comunidad autónoma, va a ir cambiando a esta vacuna más completa. Aquí puedes consultar el calendario de la tuya.

El Ministerio también ha dado orden de que los adolescentes hasta los 18-19 años se vacunen. ¿Cuándo? Tranquila, pero estate atenta, porque se irán poniendo en contacto con vosotros, para vacunar a los chicos de estas edades a lo largo de los próximos años.

¿Por qué se ha decidido vacunar a los chicos de estas edades?

Porque los adolescentes son los portadores de la enfermedad. Trasmiten el germen sin presentar ningún problema y sin necesidad de que enfermen. Si vacunamos a los portadores, evitamos la trasmisión de la enfermedad.

Entonces, ¿qué debes hacer?

Esperar. Esperar a que os vayan informando a través de tu comunidad o tu servicio de salud. Habitualmente mandan cartas a casa para ir informando. Si ya se ha puesto la vacuna frente a meningococo C este año no pasa nada, se pondrá una dosis de esta vacuna y listo.

Recuerda, estar vacunado y con el calendario al día es muy importante para ti, pero también es un acto de generosidad para proteger a aquellos que no pueden vacunarse por una enfermedad.