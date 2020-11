Pie plano en niños, ¿puedes hacer algo?

Voy a intentar responderte a éstas y otras preguntas de la manera más científica posible.

¿Qué quiere decir que tu hijo tenga el pie plano?

En el pie plano lo que vemos es que el arco de la planta del pie es más bajo de lo normal, como hundido. El pie plano en los adultos es completamente distinto al de los niños. En los niños tener el pie plano puede ser normal.

Hay distintos motivos por los que podemos verle a un niño el pie plano. Uno de ellos puede ser debido a la presencia aún de almohadilla grasa en la zona plantar, lo que popularmente conocemos como "pie de bebé"; seguro que habrás visto esos pies gorditos que tienen los bebés. Otra posibilidad es que el pie plano de tu hijo se deba a que sus articulaciones son más laxas, es decir, más blanditas, ceden al peso del pie y el arco se aplana. Cualquiera de estos dos motivos que te he comentado son causas de lo que se conoce como pie plano flexible, un tipo de pie plano que no suele dar problemas. En cambio, cuando hay una malformación o un problema de base el pie plano ya no es flexible y se conoce como pie plano rígido. Es más raro y este tipo sí que puede ocasionar molestias. Más adelante veremos cómo los diferenciamos.

¿Cómo podemos saber si nuestro hijo tiene el pie plano?

Si tienes dudas, tendrás que pedir cita con su pediatra para que lo explore. Como no es nada urgente, puedes esperar un poco, ahora están los centros de salud un poco colapsados con la pandemia. Es importante ver el pie en reposo y caminando. Los médicos usan un aparato llamado podoscopio para ver la huella plantar y el apoyo.

Pies de niño | iStock

Para diferenciar el pie plano flexible del rígido puedes poner a tu hijo a andar de puntillas o traer el primer dedo del pie hacia arriba. Si se forma arco plantar, quiere decir que será del tipo flexible.

¿Hasta cuándo es normal el pie plano? ¿Tenemos que hacer algo si nuestro hijo lo tiene?

Estate tranquila, la mayoría de los pies planos se corrigen solos. El arco plantar puede seguir desarrollándose hasta los 9-10 años. Así que puedes esperar.

Tu pediatra verá y seguirá el pie de tu hijo, pero es raro que tenga que pedirle una radiografía. Sólo suele ser necesario en casos seleccionados, como el pie plano doloroso o rígido. Si es necesario, vuestro pediatra os derivará al traumatólogo, quien decidirá si hay que hacer algo.

Las clásicas plantillas mejor ahorrárselas. No son necesarias. Y mucho menos en niños pequeños. No han demostrado que se forme antes el arco plantar por su uso. Igual ocurre con el calzado ortopédico, tampoco influye en el desarrollo del pie y, además, es incomodísimo.

¿Qué puedes hacer tú en casa?

1. Deja que tu hijo ande descalzo. Tranquila, que no se resfrían.

2. Controla el peso de los niños y evita el exceso de peso en la infancia. A menor peso corporal, menor peso recae en los pies.

3. Ejercitad la musculatura del pie, andando de puntillas y talones.

4. Compra siempre calzado adecuado. En eso no hay que escatimar ni que hereden zapatos de hermanos o primos.