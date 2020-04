Intentemos aclararnos revisando una serie de puntos.

1. Lo principal antes que cualquier vacuna, es recordar que, si tú o tu hijo estáis acatarrados, no salgáis de casa. El aislamiento domiciliario es fundamental para frenar la cadena de contagio en cualquier persona sin ningún síntoma. No tenemos que recordarte que en personas con cualquier síntoma que puede ser sugestivo de coronavirus es muchísimo más importante mantener el confinamiento y cumplir las normas recomendadas por el Ministerio de Sanidad .

2. Ten en cuenta que es posible que tu centro de salud esté cerrado. Se están reorganizando y reagrupando los distintos centros sanitarios para poder ser más funcionales, piensa que son días de mucho trabajo, saturación del sistema y es posible que no todos sus profesionales estén disponibles. Llama siempre a tu centro de salud antes de la cita para confirmar a dónde debes ir. Habitualmente las diferentes comunidades autónomas tienen canales de información disponibles, como números de teléfono o a través de redes sociales. Estate atenta a la información de tu zona, esta pandemia va evolucionando día a día y lo que hoy es válido igual mañana no lo es, o lo que vale para ti puede que no valga a una mamá de otra comunidad autónoma.

3. Si tu centro de salud no está afectado por ninguna restricción y te recomiendan expresamente no interrumpir las vacunas hazlo así. La mayoría de comunidades están manteniendo las vacunas de los más pequeñines, habitualmente hasta los 12 o 15 meses según cada una de ellas. Lo que son las revisiones sí que están pospuestas por ahora. Si tienes cualquier duda, intenta pedir cita a posteriori con vuestro pediatra, la mayoría se pueden solucionar por este medio.

Vacunación infantil | iStock

4. Ve tranquila al centro, con tu pequeño montado en su carrito. En prácticamente todos ellos se han habilitado “zonas limpias” lo más cercano posible a una puerta, para que estéis el menor tiempo necesario en el centro.

5. ¿Tu centro de salud sí que está afectado por restricciones? Tranquilidad, esperemos que esta situación no se prolongue mucho en el tiempo y sea cuestión sólo de semanas, como mucho algún mes. Son causas de fuerza mayor. Así que si, por cualquier motivo, hubiese algún retraso, lo podríamos solucionar en un corto espacio de tiempo. Piensa que tenemos unas tasas de vacunación a día de hoy envidiables en España. Las altas tasas de vacunación nos permiten mantener una inmunidad de rebaño o de grupo, que protegerá a los no vacunados. Ojo, no te confíes, si tu centro funciona administrando vacunas, lo mejor será ponerlas.

6. ¿Qué vacunas serían prioritarias? Las de los más pequeñitos, los bebés de 2 y 4 meses. También es importante no retrasar las vacunas en niños con alguna enfermedad crónica o problemas de defensas que los hacen grupo de riesgo ante cualquier infección prevenible por vacunación. Tampoco nos debemos olvidar de las embarazadas y la vacuna de la tosferina del último trimestre, tan importante para poder mantener protegido al bebé en los primeros meses de vida.

7. Busca fuentes de información fiables. El Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría tiene una zona de su web específica para familias y seguro que te puede resultar de utilidad.

Recuerda que las vacunas salvan muchas vidas, pero quedarte en casa si no es estrictamente necesario, a día de hoy, puede salvar las mismas o más. Ánimo a todas, que ya queda un día menos para que este mal sueño pase.