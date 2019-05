Niños y estreñimiento: ¿qué puedes hacer?

Cuando a un niño le cuesta hacer caca decimos que está estreñido. Pero, ¿qué es exactamente el estreñimiento? No es una enfermedad en sí, sino un síntoma. Notarás que tu niño hace poca caca, lee duele al defecar, las heces son grandes y duras y defeca con mucho esfuerzo. ¿Problema? Que muchos niños estreñidos son niños que se quejan frecuentemente de dolor de barriga.

El estreñimiento es muy frecuente. Casi uno de cada 3 niños es estreñido. Lo malo es que hay veces que lo consideramos normal y no buscamos ayuda.

Hay tres momentos claves en los que los niños pueden estreñirse y en los que debes estar atento:

1. Al comenzar con los sólidos, ya que durante un tiempo los niños tomarán menos fibra.

2. Cuando los niños dejan el pañal. ¿Por qué? Porque el niño use un wc de tamaño adulto sin sitio donde apoyar los pies, se haya hecho daño al defecar o simplemente porque tenga miedo a hacer caca. No te precipites. Quítaselo sólo si realmente está preparado.

3. Los primeros meses o años de colegio. Piensa en un niño que sea un poco reticente a usar el baño del cole (a veces no tan limpio como nos gustaría), cambio en los horarios habituales del niño para defecar o que estén entretenidos con otras cosas más importantes que ir a hacer caca.

¿Cuánta fibra deben tomar los niños?

Bastante. Mucha más de la que habitualmente toman los niños. ¿Quieres cifras? Puedes orientarte con que lo ideal son unos 5-10 gramos al día sumado a la edad del niño. Pero no es sencillo saber a qué alimentos y qué cantidades de cada uno corresponde esto. Recuerda: al menos 5 piezas de fruta y verdura al día, legumbres muy frecuentes, cereales integrales y evitad el consumo excesivo de lácteos. En resumen, como dice el nutricionista Julio Basulto en su libro, más vegetales y menos animales.

¿Dudas si la caca que hace tu hijo es normal o está estreñido? Hay escalas visuales con dibujos, que son de gran ayuda para saber si las cacas de nuestro hijo son normales o no.

Niño sentado en el trono | iStock

¿Qué buenos hábitos puedes transmitirle a tu hijo?

1. Comamos todos en casa fibra suficiente. La dieta adecuada es fundamental.

2. Que se siente en el wc o en el orinal con regularidad cuando estéis empezando con la “operación pañal”. Intenta que se siente siempre a la misma hora, después de las comidas y sin prisas por irse a hacer algo “más importante”.

3. Si ya es más mayor, recuérdale que es importante ir todos los días a hacer caca y dedicarle un ratito sin prisa.

4. En algunos niños son útiles los sistemas de recompensa. Tú conoces cuál es el mejor sistema para tu hijo. Obviamente, nada de castigos.

Lo más importante, algunos consejos para mamás de niños estreñidos:

1. Si es un episodio aislado, de poca duración, sin dolor, sangrado ni fisura en el ano, con cambios en la dieta puede ser suficiente. Los pilares son tomar suficiente fibra y beber mucha agua.

2. Si ya tu niño tiene dolor al hacer caca, sangra o tiene una fisura, la cosa se ha complicado. Aquí ya no hay consejos, hay que hacer una visita al pediatra. Lleva cuidado si usáis alguna cosa por recomendación familiar o en la farmacia. Los clásicos supositorios de glicerina o los microenemas no son la mejor opción en estos casos. Piensa que si el niño tiene una fisura, que es como una herida en el culete, quizás lo mejor no es poner nada por ahí para ayudar a defecar. Es posible que, incluso, le duela más aún.

3. Si no es un episodio aislado, sino que a tu hijo le pasa de vez en cuando, aparte de poner tratamiento y revisar la cantidad de fibra que toma, hay que revisar si hay algo que favorece el estreñimiento. Busquemos factores precipitantes, para solucionar el problema de raíz.

4. Intenta explicarle el proceso de la defecación y por qué es importante para nosotros a través de cuentos. Hay muchos preciosos. Así lo entenderá y lo tendrás entretenido un rato mientras hace caca.