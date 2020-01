¿Hacen ejercicio físico nuestros niños?

Por desgracia, los niños tienen menos actividad física de lo que deberían. Si ya nos vamos a población infantil concreta, como los niños con exceso de peso, los datos son aún peores. Por desgracia, predominan las pantallas y el sedentarismo. Al igual que nosotras nos proponemos cada año apuntarnos al gimnasio o hacer deporte, deberíamos plantearnos como objetivo del nuevo año que nuestros hijos también aumenten su actividad física y se dejen las pantallas a un lado.

¿Qué beneficios tiene la actividad física para los niños?

1. Disminuye la grasa en niños con sobrepeso y/u obesidad.

2. Disminuye la tensión arterial en adolescentes con hipertensión.

3. Mantiene los niveles de glucosa en sangre más equilibrados.

4. Reduce los niveles de colesterol y/o triglicéridos en niños y adolescentes que los tienen elevados.

5. Mejora la salud de los huesos y los músculos, aumentando su fuerza y resistencia.

6. Socializa, favorece el compañerismo y disminuye la agresividad.

7. Aumenta la autoestima.

8. Ayuda a mejorar el estrés y el sueño.

9. Mejora el rendimiento escolar.

Entonces, ¿cuánto tiempo es el mínimo recomendado de actividad física en los niños?

Obesidad infantil | iStock

Pues expertos estadounidenses del Centro de Control de Enfermedades (CDC) recomiendan, en niños de edad escolar, al menos, 60 minutos diarios de actividad física moderada, divertida y adecuada a la edad. Estos 60 minutos deben ser, al menos, 3 días por semana. La actividad física puede hacerse de diferentes maneras, pero siempre con una cierta intensidad.

Ya sabemos que los niños necesitan practicar actividad física, pero no la misma cantidad a las distintas edades. ¿Apuntamos a los niños desde pequeños a algún deporte? Pues realmente, para los más pequeños, los que aún no van al cole o van a educación infantil, lo ideal es el juego libre al aire libre. No tiene sentido apuntar a un bebé o a un niño tan pequeño a ninguna extraescolar o a una actividad reglada. Lo fundamental para los chiquitines es que jueguen, que corran, que corran mucho detrás y delante de otros niños, que salten, que se tiren por los toboganes, que suban escaleras y que anden. Eso se llama parque, parque todos y cada uno de los días y un buen rato.

¿Qué hay de los más mayorcitos, los que ya van al cole?

En ellos sí que hay que trabajar el tema del deporte y la actividad física varios días por semana. Eso no quiere decir que pierdan el ir al parque. La actividad física al aire libre, moviéndose en el parque y relacionándose con sus amigos, será fundamental a lo largo de toda la infancia. Ya, en los niños con exceso de peso, excusamos decirte lo importante que es. Hay que disminuir el sedentarismo como sea. A esta edad ya podemos comenzar con las extraescolares deportivas. Son geniales. Seguro que por tu zona puedes encontrar muchas posibilidades y cada deporte con su beneficio.

¿Conoces los beneficios de algunos de ellos?

1. La danza desarrolla la expresión corporal, despierta el sentido musical y además estimula la coordinación.

2. Deportes como el fútbol o el baloncesto estimulan la velocidad, los reflejos, la coordinación motora y fomentan el trabajo en equipo.

3. El tenis desarrolla los reflejos, así como la coordinación y la velocidad.

4. El yoga o el pilates les puede ayudar a relajarse o mejorar su elasticidad.

El deporte es algo más que practicar una actividad física. Es además, competir, aprender a perder y ganar. Los niños mejoran sus relaciones sociales, ya que hacen amigos distintos a los del cole, a los que ven todos los días.

Normalmente, el problema del sedentarismo en los niños va ligado a nuestros horarios horribles más que a que ellos sean los que no quieran moverse. ¿Intentamos sacar un ratito frecuentemente para llevar a nuestro hijo al parque? Seguro que hay algún deporte que le llama la atención a tu hijo. Busca y encontrarás. Igual ese debe ser uno de tus propósitos de Año Nuevo.