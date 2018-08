El niño tiene granitos, ¿cuándo preocuparse?

Hablamos con el pediatra José Ramón Férnandez, quien nos aclara el tema.

Hay que decir que hay muchos granitos que, aunque aparezcan de forma repentina y te puedan inquietar, no son en absoluto graves y ni siquiera requieren de consulta médica. El término médico para las erupciones en la piel es exantema: “Y en su gran mayoría son causadas por virus y generalmente no tienen mayor importancia, suelen desaparecer en unos días”, comenta Fernández. “En los recién nacidos, por ejemplo, es muy frecuente que al segundo o tercer día de vida aparezcan unos granitos por todo el cuerpo, de coloración rojiza y con una pequeña pústula amarillenta en ocasiones en el centro, que es conocido como exantema toxoalérgico (el nombre no es muy adecuado, pues no tiene nada que ver con la alergia ni con toxicidad de ningún tipo). En este caso no hay causa infecciosa y desaparece sin hacer nada en unos días”, explica.

“Otro exantema muy típico en verano es la sudamina o miliaria cristalina, que como su propio nombre indica está relacionada con el sudor, pues se produce por obstrucción de las glándulas sudoríparas, dando lugar a pequeñas vesículas (granitos transparentes llenos de líquido) que brillan y que aparecen sobre todo por la zona del pecho. Tampoco tiene importancia y se van solos evitando el calor excesivo y usando ropa de tejidos no sintéticos (se suele recomendar usar ropa de algodón)”, comenta.

Luego hay cosas más serias, como por ejemplo, el mediático, lamentablemente, sarampión, que era una enfermedad extinguida en España: “Es una enfermedad infecciosa causada por un virus para el que existe una vacuna (triple vírica) que está incluida en el calendario oficial del Ministerio y que se administra de forma gratuita a todos los niños cuyos padres desean protegerles de enfermedades prevenibles. El sarampión comienza con un cuadro catarral con fiebre alta, inflamación de la conjuntiva (conjuntivitis) y en ocasiones unas manchas blancas en la parte interna de los carrillos, dentro de la boca, que se llaman manchas de Koplik y que suelen aparecer poco antes del exantema característico del sarampión. Este suele ir apareciendo de arriba a abajo, con manchas rojas que tienen relieve al tacto, que se juntan unas con otras, empezando por la cara y extendiéndose progresivamente hacia cuello, tórax, abdomen y extremidades. Aunque el sarampión suele ser una enfermedad banal que se resuelve sola sin tratamiento, en un pequeño porcentaje de casos puede complicarse con neumonía o incluso encefalitis, por lo que es conveniente ir al médico si el niño no mejora en unos días y sigue con fiebre alta y tos o aparece de nuevo fiebre al poco de haber dejado de tener fiebre o el niño está muy adormilado, con dolor de cabeza intenso o vómitos que no ceden”, explica.

Niño enfermo | iStock

Como son muchas las enfermedades que pueden generar granitos y la gran mayoría de ella son banales, comenta el médico, lo más práctico es saber cuándo debes consultar al médico de forma urgente. Y eso sería:

“Si el niño tiene afectación del estado general: esto es algo muy subjetivo, pero de mucho valor para padres y pediatras. Si te parece que tu hijo no está bien, lo encuentras muy decaído (a pesar de haberle dado antitérmicos o analgésicos), tiene mala coloración de la piel o cuando presionas la piel en el pulpejo del dedo o la uña, tarda más de 3 segundos en recuperar su color rosado habitual”, dice.

También, si está muy irritable o con somnolencia excesiva, tiene llanto intenso que no cede o vómitos persistentes.

“O si tiene dificultad respiratoria, notas que al respirar se le marcan en exceso las costillas, o se le hunde el pecho y el abdomen se abomba al respirar, o bien respira muy rápido o emite un sonido como un quejido en la respiración”, finaliza.

También debes acudir al médico si el aspecto de las manchas de la piel es de coloración rojiza o morada y cuando se presionan o se estira la piel de alrededor y permanecen ahí sin blanquearse la piel.