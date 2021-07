¿Tu hijo toma poca leche? Descubre otros alimentos ricos en calcio

La primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿Es necesario tomar leche? Todos los mamíferos somos lactantes en nuestra primera infancia. Ya alimentemos a nuestros hijos con lactancia materna o le demos leche de fórmula, los primeros 6 meses de vida, lo normal es que el bebé no tome otro alimento. A partir de esa edad, la leche va a seguir siendo un alimento importante en los primeros años, pero no imprescindible.

¿Por qué tomamos leche entonces? La leche, además de ser un alimento que nos aporta proteínas, también es una fuente de calcio. El calcio es necesario para, entre otras funciones, formar correctamente los huesos o los dientes, aunque tampoco es su única función.

¿Cuánto calcio debe tomar un niño?

La ingesta diaria recomendada de calcio va cambiando a lo largo de la vida, desde un mínimo de 200 mg en el recién nacido, hasta un máximo de 1300 mg entre los 9 y 18 años.

¿Cuánto calcio nos aporta la leche? Un litro de leche de vaca nos aporta 1200 mg.

¿Y si mi hijo no quiere tomar leche?

No pasa nada. Hay otros muchos alimentos que también contienen calcio. Recuerda que, por el hecho de conseguir que nuestro hijo tome leche, no debemos hacerlo a costa de que esos lácteos sean tipo batidos y otros lácteos azucarados, con el problema que eso supone.

Si empezamos a hablar de otro tipo de lácteos, piensa que también tenemos el yogur, con 170 mg/100 g de producto y los quesos que también son alimentos ricos en este mineral. Los quesos varían desde 200 mg de calcio por cada 100 g de producto hasta el queso curado 800 mg/100 g.

Pero, ¿y si no toma ningún tipo de lácteos? Piensa que hay niños veganos que no toman ningún tipo de lácteos y son niños sanos.

¿De qué otros alimentos estamos hablando?

1. Los pescados son alimentos con calcio: ten en cuenta que no todos los pescados tienen el mismo contenido. El rango va desde los 500 mg/100 g en el caso de tomar pescado azul como sardinas (si es con su raspa mejor que mejor), bajando hasta los 80-180 mg/100 g en caso de pescados blancos, como la dorada, el besugo, el gallo o la lubina. En cambio, la carne no tiene tanto calcio, un filete de 100 g de ternera tiene poco más de 10 mg de calcio.

Pescados | iStock

2. Con respecto al huevo, ten en cuenta que 100 g de yema tiene 140 mg de calcio.

3. No todas las verduras pero sí algunas tienen un buen contenido de calcio. Verduras como los grelos o la berza tienen 200 mg de calcio por cada 100 g, bajando a 130 en el caso de las espinacas o algo más de 100 en el caso del brócoli.

4. Las legumbres también son una opción, pero no todas tienen la misma cantidad. La soja es la que mayor cantidad de calcio tiene, unos 200 mg por cada 100 g de producto, bajando a 100 mg en el caso de alubias y garbanzos o hasta 75 mg en el caso de las lentejas. ¿Y la bebida vegetal de soja? ¿Es una alternativa? Es una alternativa, pero siempre debes buscar aquella que no vaya azucarada y que sí que vaya enriquecida con calcio, ya que lo que es la bebida no tiene tanto calcio como la soja en sí. Con respecto al resto de bebidas vegetales, lo mejor es leer siempre la etiqueta y ver su contenido en calcio para no fallar.

5. Otros alimentos que también podemos ofrecer a los niños como con alto contenido en calcio son los frutos secos, como las almendras y las avellanas. Ojo, recuerda no ofrecer frutos secos enteros en niños menores de 4-5 años por el riesgo de atragantamiento.

Pero no solo influye el contenido en calcio de los alimentos, sino que influye mucho la forma de cocinarlos.

¿Resumen? Lo mejor es ofrecer a los niños una alimentación variada. Seguro que así no fallas.