Tu hijo tiene el cólico del lactante, ¿qué puedes hacer?

Pero, ¿qué es exactamente el cólico del lactante? La definición es un tanto teórica. Se trata de un niño que llora sin ninguna razón aparente, al menos, 3 horas al día, 3 o más días por semana en un bebé sano menor de 3 meses. Mucho llanto que se junta con el cansancio de no dormir las primeras semanas. Un poco puñeta sí que es. Consuélate con que es algo bastante frecuente, según algunos estudios hasta uno de cada 4 bebés lo habrá sufrido.

¿Sabemos por qué ocurre? Pues, por desgracia, aun no tenemos respuesta. Hay un montón de teorías, todas las que quieras, pero ninguna demostrada. Así que si no sabemos por qué se produce es muy difícil ponerle un tratamiento eficaz. El diagnóstico lo hace el pediatra con lo que contáis los padres y la exploración del niño. No hay pruebas que confirmen el diagnóstico.

Una vez que ya sabemos por qué llora el bebé, lo siguiente es buscar una solución

Lo primero que te recomiendo es que intentes calmarle. Son medidas que cuestan poco, no son dañinas y te pueden ayudar mientras el cólico pasa solo.

1. Usar el chupete.

2. Llevártelo a dar una vuelta en el coche o un paseo en el carrito.

3. Mecer al bebé. Cuidado con el síndrome del niño zarandeado .

4. Portearl@ en una mochila ergonómica. Recuerda mi artículo anterior: no vale cualquiera, consulta qué características debe tener.

Entiendo que todo lo anterior te parezca poca solución. ¿Podemos hacer algo más?

Si tu niño toma pecho no hay nada que decir. Es lo mejor que le puedes dar, intenta seguir con ella el mayor tiempo posible. Puedes probar una dieta sin lácteos, en ocasiones puede ser beneficiosa. En algunos niños (NO TODOS) se puede asociar una alergia a la proteína de la leche de vaca. Sólo si tu pediatra cree que tu hijo tiene este problema, te indicará cambiar la leche a una especial, haciendo la prueba durante una semana.

¿Más opciones? Igual has oído hablar de los beneficios de los probióticos. Lo siento, aún no hay evidencia científica sólida de que sea suficientemente beneficioso. Otros productos, tipo la simeticona, una medicación que facilita la expulsión de los gases, tampoco ha demostrado disminuir las horas de llanto diarias frente a placebo. Otros medicamentos, como antiespasmódicos, tampoco han demostrado mejorar mucho a los bebés y sí que pueden tener efectos secundarios importantes. Incluso la venta de algunos de ellos se ha prohibido.

Masajes al bebé | iStock

¿Y si nos vamos a tratamientos más naturales? ¿Funcionan? Las infusiones de hierbas no han demostrado sus beneficios y, además, tienen sus riesgos (contaminaciones, botulismo, ingredientes no etiquetados o menor ingesta de leche). Mejor lo dejamos…

La homeopatía, dicho finamente, es un engaño . No ha demostrado ser eficaz, en ocasiones vemos en el etiquetado de productos homeopáticos que tiene etanol (sí, alcohol).

Los estudios tampoco han podido demostrar nada en otras “terapias alternativas”, como la quiropraxia, la osteopatía, la manipulación craneal o la acupuntura. Son estudios con muestras pequeñas y con muchos errores. Por favor, si no vale para nada, no te gastes el dinero en eso. No expongas a tu hijo a riesgos innecesarios.

¿Volvemos al título? ¿Sabes ya qué cura el cólico del lactante? El tiempo, por ahora únicamente el tiempo. Así que mucho cariño y paciencia, mucha paciencia.