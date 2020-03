Insomnio

De las peores cosas que tiene la crianza es la falta de sueño o que tu niño no coma bien. La falta de sueño del niño nos afecta, ya que en ocasiones puede hacer que estén más irritables. Pero no sólo nos afecta por ellos, nos afecta también a nosotros mismos. Si ellos no duermen, lo normal es que tampoco nos dejen a nosotros.