¿Qué accidentes podemos tener en estas salidas?

1. Erosiones, hematomas y heridas varias.

2. Golpes en la cabeza. Esperemos que si tu hijo sufre un traumatismo craneal no sea de intensidad, pero es importante que reconozcas los signos de alarmaa vigilar. Recuerda, en el caso de los chichones que el famoso stick de arnica no vale para nada, no merece la pena que te gastes el dinero en ello.

3. Esguinces. Con una torcedura, podemos encontrarnos con una lesión en alguno de los ligamentos del tobillo, por ejemplo. Al producirse la torcedura, el ligamento se estirará. Encontraremos que nuestro hijo tendrá dolor y la zona externa del tobillo inflamada. En algunas ocasiones se puede confundir con una epifisiolisis, que veremos un poco más adelante.

4. Fracturas en distintos huesos del cuerpo y de diferente gravedad.

5. Epifisiolisis. La epifisiolisis es un tipo particular de fractura en la que la lesión ocurre en las zonas de crecimiento. Es por esto que no nos debemos confiar, como ocurre a algunas mamás cuando en urgencias le indican que es el tipo más leve y no se ve nada en la radiografía. ¿Si es una fractura, por qué no vemos nada en la radiografía? En la epifisiolisis la lesión es en la zona del cartílago, una zona que si se lesiona no vamos a ver nada en la radiografía. Así que ojo, no ver nada no quiere decir que no puedan ser más graves, ya que pueden tener repercusión sobre el crecimiento del hueso.

6. Cuidado con los golpes en los dientes. Es importante conocer la diferencia entre si se cae un diente de leche o si el diente que se lesiona es definitivo. Recuerda en qué situaciones hay que hacer algo y en cuáles no.

Caída | iStock

Sabemos que en estos momentos debemos evitar acudir a urgencias o al centro de salud. En esta época, todo lo que se pueda solucionar por teléfono o mediante consulta online, mejor. Pero, ¿cuándo deberíais acudir de manera irremediable?

1. Signos de alarma en caso de golpe en la cabeza, como que tu hijo tenga un dolor que no ceda con la medicación habitual, que esté muy irritable o muy somnoliento.

2. Si tu hijo tiene dolor intenso que no se le calma con ibuprofeno o paracetamol.

3. Si tu hijo tiene inflamación en alguna zona tras un golpe.

4. Heridas que necesiten sutura.

5. Traumatismos en dientes definitivos o caída de alguno de ellos.

¿Cómo podemos prevenir disgustos innecesarios? Aquí tienes nuestros pequeños consejos:

1. Los pequeñines, siempre mejor en su silla, ya que son más inconscientes y pueden tocar cualquier cosa indebida. Si tu hijo está comenzando a andar, mejor que experimente en casa en un espacio controlado.

2. En caso de que los niños mayores salgan por su propio pie, cuidado con los saltos y los bordillos. Las cordoneras de las zapatillas siempre muy bien atadas, no queremos torceduras. Así evitaremos esguinces y epifisiolisis.

3. En caso de ir motorizados con patinetes o bicicletas, siempre con casco, evitaremos que una caída tonta pueda darnos algún susto.

4. Si tu hijo está cansado o no quiere salir, no lo obligues. Las salidas no son obligatorias, deben ser un momento agradable del día.

5. Sigue siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias en las salidas.

6. Dispón de un buen botiquín en casa que te permita solucionar las pequeñas heridas de guerra.

Ojo, siempre se ha dicho lo de que los niños son de goma, pero no siempre es así. Recuerda que es importante seguir sin acudir a centros sanitarios a no ser que sea estrictamente necesario. Evitar caídas innecesarias nos ayudará a todos. Ánimo, queda un día menos para volver a la normalidad, probablemente la nueva normalidad,