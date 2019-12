A día de hoy, en pleno siglo XXI, es llamativo como todavía haya mujeres mal informadas sobre los riesgos del consumo de alcohol en el embarazo.

¿Cómo afecta el alcohol en el embarazo?

Por desgracia, el consumo de alcohol en el embarazo es más frecuente de lo que debería. ¿Por qué? Por esta aceptación social y porque, falsamente, se ha creído que tenía propiedades positivas para la lactancia, por ejemplo.

Cuidado con estas falsas creencias y conocimientos desactualizados. El alcohol no tiene nivel seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay ninguna dosis de alcohol sin su correspondiente efecto. CUALQUIER ingesta sabemos que afecta al desarrollo de los hijos. Por si no lo sabías, te contamos que el alcohol en el embarazo es una de las principales causas de discapacidad intelectual evitable en los niños. ¿Lo sabías? Pues si no, toma nota, porque no parece ninguna tontería. El que haya una mayor o menor afectación del niño depende de diferentes factores, como son el momento del embarazo en el que se consume alcohol, el metabolismo de la madre o la susceptibilidad genética, entre otros.

Todos los problemas de los niños relacionados con el consumo de alcohol en el embarazo se engloban dentro del trastorno de espectro alcohólico fetal. Pero, ¿qué quiere decir este término que te puede sonar tan raro?

Mujer tomando vino | iStock

Aquí te detallamos una serie de características y problemas que pueden tener los hijos de madres que hayan bebido en el embarazo:

1. Cabeza más pequeña. Bajo peso y menor estatura.

2. Mala coordinación.

3. Problemas de atención, memoria y aprendizaje. A veces, incluso se pueden confundir con niños hiperactivos.

4. Menor rendimiento escolar y mayores índices de fracaso. Presentan especialmente problemas con las matemáticas.

5. Desórdenes de conducta y adaptación.

6. Retraso en el habla y el lenguaje. Menor cociente intelectual.

7. Alteración de la succión y el sueño en los bebés.

8. Problemas de la audición y de la vista.

9. Problemas del corazón, los riñones o los huesos.

10. Rasgos anormales en la cara, como por ejemplo, el pliegue entre la nariz y la parte superior del labio estará más liso.

El extremo más grave de este espectro es el síndrome alcohólico fetal. ¿En qué consiste?

Este síndrome es la forma más grave de los trastornos del espectro alcohólico fetal. La muerte fetal es el resultado más grave del alcohol en el embarazo. Las niños con síndrome alcohólico fetal suelen tener una cara característica, problemas de crecimiento y del sistema nervioso central. También pueden tener algunos de los problemas enumerados arriba o todos juntos. Serán niños con problemas en el colegio y para dificultad para llevarse bien con los otros.

Trastornos del neurodesarrollo relacionados con el alcohol: Estos niños pueden tener discapacidades intelectuales y problemas de conducta y aprendizaje. Lo más característico es que en el cole tengan dificultades con las matemáticas, entre otros.

Otros problemas que se relacionan con el consumo de alcohol en el embarazo son problemas de corazón, riñones, huesos o audición, por separado o combinados.

Importante que sepas:

La cerveza sin alcohol también LLEVA ALCOHOL. La normativa dice que para poder etiquetar una cerveza como "sin alcohol" debe llevar menos del 1% (así que poco, pero algo lleva). Para que se pueda etiquetar una cerveza como "0.0%" tiene que llevar menos de 0.1% (muy poquito, pero también algo lleva). Recuerda que el único consumo seguro en el embarazo es 0 real. Las posibilidades de que tu hijo nazca con problemas no depende de la dosis. Así que si ya te estás incluso planteando quedarte embarazada, es buen momento para suspender completamente tu consumo de alcohol.

Por favor, infórmate correctamente. Pide ayuda a tu médico si la necesitas porque no puedes sola. Planifica todo desde antes del embarazo. No hagas tonterías. Por tu salud y la de tu bebé. Las consecuencias pueden ser para toda la vida.