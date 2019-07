Volar es siempre una aventura y si viajas con tus hijos, más. Y no solo por ese temor natural (y justificado) que sientes de si montará un buen espectáculo en el avión, sino porque tienes un montón de dudas razonables en cuanto a lo que podrás o no llevar en cabina si es un bebé o la documentación que deberás presentar al ir a hacer el check-in

Priscila Fernández, de la consultora goandbe, nos saca de dudas en todas estas cuestiones y muchas más. Porque mujer precavida, vale por dos…

- ¿Pagan billete? De 0 a 2 años, los tienes que llevar encima (se te da un cinturón especial) y no tienen asiento. Por lo tanto, no pagan. A partir de 2 años, sí pagan y deberán ir sentados en su asiento. ¿Qué documentación necesitan en estas edades? “En estas edades son considerados “infants”. Los infants son considerados "equipaje" porque no tienen asiento, pero tienen derecho a equipaje de mano. Para salir al extranjero vale con el libro de familia”, explica Fernández.

- “A partir de 2 años ya son considerados pasajeros, son "CHILD" y deben llevar siempre su DNI, incluso dentro de España”.

- ¿Cuál es la edad mínima para volar solos? “La edad mínima para viajar solo en avión está entre los 12 y 14 años, dependiendo de la aerolínea. Los niños y jóvenes que no alcanzan esa edad, deberán ir siempre acompañados por un adulto o hacer uso de los diferentes programas de menores no acompañados de los que disponen las aerolíneas. Los menores de 5 años solo podrán volar con sus padres o tutores. Los menores pueden viajar dentro del territorio nacional no acompañados por sus padres siempre que estén en la reserva con un adulto y hasta los 12 años contraten obligatoriamente el servicio de acompañamiento”.

Menor viajando en avión | iStock

- Y si tiene más de 12 años pero debe volar al extranjero, ¿qué papeles debe llevar? “A partir de los 12 pueden viajar solos, pero ha habido un cambio de ley a mediados de julio pasado en cuanto a viajes fuera del territorio nacional. Deben llevar, además de DNI o pasaporte, una autorización de los padres cuando no les acompañen”, explica la experta. Pero ojo, que hay particularidades según la aerolínea con la que vuelen: “Ryanair no permite el transporte de menores de 16 años no acompañados. Los niños menores de 16 años deben ir siempre acompañados por un pasajero mayor de 16 años. Ryanair no dispone de servicios específicos o de acompañamiento. Lo mismo sucede con Easyjet. Vueling deja a partir de 12 a españoles pero no tiene servicios de acompañamiento”.

Respecto a a Air Europa, “Los menores pueden viajar solos a partir de los 5 años solicitando el servicio de acompañamiento y presentando la autorización policial y documentación necesaria. Este servicio es obligatorio para menores de 5-11 años en vuelos nacionales y hasta 14 años en los internacionales. Las tarifas son de 35€ para vuelos en España, 60€ para Canarias, Europa y África y 90€ en vuelos de larga distancia. En el caso de Iberia, el precio oscila entre los 40€ y los 125€, dependiendo del tipo de vuelo y el destino”. Una información extra: si salen de Madrid, los menores que viajan solos se quedan en una sala del aeropuerto bastante divertida, en la que no faltan juegos.

- Y ojo, porque según el destino al que vayas, puedes tener exigencias determinadas. Por ejemplo, Sudáfrica: “El viaje con menores de edad a Sudáfrica está sometido a restricciones específicas. Desde la entrada en vigor de la regulación migratoria, se han introducido novedades. Todos los menores que viajen a o desde Sudáfrica deben estar provistos de su certificado de nacimiento y de una autorización de la salida de menores al extranjero y copia certificada de los documentos de identidad del progenitor o progenitores que no viajen con el mismo. En caso de extranjeros, todos los documentos deben estar traducidos al inglés. Las autoridades sudafricanas han confirmado a la embajada española que, en lugar de los certificados de nacimiento, se aceptarán los libros de familia españoles, debidamente sellados, firmados y traducidos”. Se recomienda por carácter general, si el menor viaja sólo, acompañado de un único progenitor o por terceras personas: “Llevar consigo la autorización expresa, en su caso, de los padres, del progenitor ausente o de quien ejerza legalmente la patria potestad. Llevar los documentos de viaje ordinarios (pasaporte y fotocopia de pasaporte) y la documentación que pruebe la filiación y patria potestad según el caso y el país de destino (Libro de Familia o Certificado de Nacimiento en el caso de Sudáfrica).

- ¿Puedo pasar con el biberón por el control de seguridad? Sí, “La comida de los bebés se puede pasar por el control de seguridad aunque sea de más de 100ml, pero cuidado que te la pueden hacer abrir e inspeccionar. Mejor llevarlo siempre todo en contenedores que se puedan volver a cerrar”, aclara.