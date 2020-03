Juegos de mesa para niños y adultos: de lo tradicional a las últimas novedades.

Gestos

Este divertídisimo juego es ideal para toda la familia, dado que tiene tres niveles de habilidad. Se usa exclusivamente la mímica e incluye 320 cartas, cronómetro de acción, hoja de adhesivos y un trofeo para el ganador.

Pensado para padres/ actores con grandes dotes para la actuación. Su precio en amazon es de 14,95€

Gestos | amazon

Dixit

Si aún no te has hecho con este juego, ahora es el momento. Dixit lleva varios años como uno de los juegos de mesa favoritos entre los más fanáticos. Su capacidad creativa e imaginativa hace que los jugadores creen una historia partiendo de una imagen y que el tiempo volando. También puedes encontrarlo en Amazon. Incluye 84 tarjetas con bellas ilustraciones, adecuado para 3-6 jugadores no menores de 8 años.

Ideal para padres aventureros que les encanta contar historias locas y creativas. Su precio actual es de 28,34€

Dixit | amazon

Cortex Challenge

Un gran juego de habilidad visual, coordinación, memoria, capacidad de razonamiento e incluso de sensibilidad del tacto. Estimula las habilidades cognitivas.

Ideal para padres con un gusto exquisito por la perfección. Su precio en Amazon es de 14,99€.

Cortex | Amazon

Hotel Deluxe

Un clásico donde el mercado inmobiliario y la construcción de grandes superficies de ocio y entretenimiento se convierten en adicción para todos.

A partir de niños de 8 años en adelante.

Ideal para padres cuyas mentes están hechas para los grandes negocios. Su precio en Amazon es de 29,99€

Hotel | Amazon

Sussed, de todo un poco

Divertidísimo juego familiar para no parar de reír. En él se fomenta la comunicación cara a cara a través de preguntas muy originales y poco frecuentes. Reta a sacar a verdadera personalidad de todos y ayudar a gener mayor compresión entre todos.

Ideal para padre carismáticos y comprensivos. Su precio en Amazon actual es de 13,95€.

Sussed | amazon

Game Off - El Batallón de Duelos Cara a Cara

Un juego que te reta a sacar lo mejor de ti a través de duelos rápidos contra familiares y amigos. Adecuado para todas las edades. Contiene 120 duelos únicos y es necesario el uso del cuerpo, mente, valor, habilidad y suerte, en función de cada prueba. Duelos son rápidos y súper entretenidos.

Ideal para padres que necesitan pasar un rato a carcajada limpia. Su precio actual en Amazon es de 13,99€