¿Cuánto debe dormir tu bebé?

La crianza no es sencilla y menos aún si no duermes bien. Pero que nadie te engañe, ser padre va asociado a dormir menos que antes.

¿Cuánto deben dormir los bebés?

La normalidad es muy variable. Tan normal es un bebé de un mes que duerme 10 horas al día como aquel de 4 meses que duerme 17. A todos nos gustaría tener como hijo el segundo bebé, pero esto no se elige. Dando cifras, la media de horas de sueño en los primeros días de vida es en torno a 16, pero repartidos en varios trocitos a lo largo de noche y día. Del mes a los 3 meses, la media de horas de sueño diarias oscila en torno a 14-15, lo que va descendiendo hasta las 13 de media al año de edad. Y si mi hijo duerme menos, ¿no es normal? Sí, también es normal. Para las horas de sueño también existen los famosos percentiles del peso y la talla. Así que la horquilla de normalidad es muy amplia.

¿Cómo es el sueño de los bebés?

Primero, ten en cuenta que, en los primeros 3 meses de vida predomina el sueño activo. Es un sueño que se caracteriza por una respiración ruidosa, con movimientos oculares rápidos y pequeñas contracciones musculares con muecas faciales. Tenlo en cuenta porque igual tú ves a tu bebé y podrías pensar que no está durmiendo o no es un sueño reparador y sí lo es para él.

Otra diferencia importante con los adultos es el ciclo sueño-vigilia. Nosotros tenemos un ciclo que se conoce como circadiano, es decir, que se repite cada 24 horas. Por eso dormimos de noche y estamos despiertos de día. Los bebés, por desgracia, no. Cuando nacemos, nuestro ciclo sueño-vigilia es ultradiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el período en el que se repite es menor. Por ejemplo, en los recién nacidos se repite cada hora, en los niños de unos meses cada 3 horas y así hasta que nuestro ritmo madura y llega a repetirse cada 24 horas. De ahí la explicación que los bebés no distingan la noche y el día, sus ciclos son más cortos.

¿Por qué se despiertan tan frecuentemente?

Porque dentro de estos ciclos, el bebé pasa unos 20 minutos despierto, 20 minutos en sueño profundo y 20 minutos de sueño agitado y el ciclo vuelve a comenzar. ¿Entiendes ahora que los despertares frecuentes de los bebés son normales? A veces se volverá a dormir solo y no lo oirás y otras sí te darás cuenta.

Mitos frecuentes alrededor del sueño de los bebés:

1. “No lo cojas ni lo mezcas para dormirlo, que ya nunca vas a conseguir que se duerma solo”. Eso no es cierto. No es mala costumbre que los niños aprendan que sus padres los cogen, los quieren, les dan cariño, los mecen, les cantan… No sufras, con 20 años no te lo va a pedir para dormirse.

2. “Quítale el pecho para que duerma mejor”. Otro falso mito. Se va a despertar igual con pecho que con biberón. La lactancia materna debe ser a demanda, día o noche.

3. “Dale cereales antes de dormir que así dormirá mejor”. Tampoco es cierto. Ningún estudio ha demostrado que niños que tomen cereales en la última toma antes de dormir duerman mejor. No hace falta “cebarlos” para que aguanten más horas.

¿Qué puedes hacer para que tu bebé duerma bien?

No hay una receta mágica, pero sí hay que sembrar y tener paciencia para luego poder recoger. Aquí te dejamos unos consejos:

1. Mantén rutinas. Los niños son muy de costumbres. Así que intenta establecer un horario regular de siesta y de sueño nocturno.

2. Añade a esta rutina de horario una rutina relajante previa. ¿A tu bebé le relaja el baño? Pues es una buena opción antes de ir a dormir. Si ya el bebé es un poco mayor, ¿qué tal un cuento o una canción antes de dormir?

3. Evita las siestas largas a última hora de la tarde. Nosotros tampoco nos dormimos si no tenemos sueño.

4. Tranquilidad antes de dormir, una luz tenue, nada de pantallas. Todo ambientado para facilitar el sueño.

5. Atiende siempre al llanto del bebé. No lo dejes llorar. El conocido como método Estivill en algunas sociedades se considera una forma de maltrato, ya que el niño aprende que no se atienden sus necesidades y es normal dejarlo llorar.

Y una última y polémica pregunta: ¿es seguro el colecho con tu bebé? ¿Es recomendable? Pues la respuesta la tienes en este artículo de Dos Pediatras en casa.