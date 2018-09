Cosas inútiles que no debes regalar a unos padres primerizos

¿Quieres algunas ideas? Lo primero sería descartar cosas inútiles e, incluso en ocasiones, peligrosas:

1. Esterilizador y calienta biberones: lo sé, suena tentador. Es posible que en algún momento el bebé necesite un biberón. Pero, ¿y si los padres han decidido alimentar a su retoño con lactancia materna (alimento ideal para el bebé durante los 6 primeros meses de manera exclusiva y hasta los 2 años de manera complementaria? Pues entonces será un trasto inútil. ¿Y si el niño se alimenta con leche de fórmula? Ahí, puedes pensar que será útil… O no. Tanto el esterilizador como el calientabiberones suelen ser unos cacharros de tamaño considerable. No está muy claro que pasado el primer mes o dos meses sea necesario esterilizar. Además, hay otras formas caseras de hacerlo igual de válidas, hirviendo los biberones. ¿Y para calentarlos? ¿No los puedes meter debajo de un chorro de agua calentita? Las casas de ahora no son muy grandes. Seguro que los nuevos papás te agradecerán no ocupar más espacio del innecesario.

2. Tacatá: definitivamente, olvídalo. No ha demostrado que los niños que lo usen anden antes. Sin embargo, lo que sí que ha demostrado es ser peligroso, muy peligroso. Si un bebé se cae montado en un tacatá, el golpe es mucho mayor que sin él, pudiendo tener graves consecuencias. Regala cosas seguras.

3. Chichonera y juguetes para la cuna: seguimos con las cosas peligrosas. Los bebés pequeños no se dan grandes golpes contra la cuna, no hay nada de lo que protegerlos. ¿Y el espacio entre los barrotes? No, tampoco cabe ninguna cabeza de bebé, no sufras. La conocida como “chichonera” o protector no ha demostrado (al igual que cualquier otro juguete que esté en la cuna del bebé) más que un aumento en el riesgo de muerte súbita del lactante.

Bebé en cuna | iStock

4. Redecilla para comer la fruta: puedes pensar que es algo útil para cuando el bebé empiece a comer. Los papás le podrán dar trocitos sin riesgo de atragantamiento. Bueno, hay una forma de alimentación del bebé que se llama baby led-weaning, en la que el bebé come todo en trocitos. Hay que vigilarlo y no se ha demostrado que haya más riesgo de atragantamiento (siempre bien hecho, obviamente). ¿Beneficios de la redecilla? Francamente no los veo y además me parece poco higiénico, solo veo un nido de acumular restos de fruta por muy bien que la limpies.

Una vez que sabemos cosas que no regalar, ¿quieres buenas ideas?

Lo primero es nada de sorpresas. Habla con los futuros papás, pregúntales qué les va a hacer falta, seguro que tienen muchas necesidades. ¿Si yo tuviese que regalar, qué compraría? Cosas que segurísimo que van a gastar son:

1. Ropa: los bebés se manchan a cada minuto. No hace falta que sea para el nacimiento, igual puede ser para dentro de unos meses.

2. Un set de pañales, crema para los cambios de pañal o productos para el baño: son otra apuesta segura.

3. Dinero: puede que lo veas como algo impersonal, pero te aseguro que lo van a agradecer y que luego lo gastarán seguro en algo necesario. Es fundamental ser práctico.

Una última idea que yo practico últimamente: ¿qué tal regalar vacunas? Sí, vacunas (bueno o un sobre con el importe de la misma).

Algunas de las vacunas que se ponen a los niños no están financiadas y no son especialmente baratas que digamos. Cuando los papás vayan a la revisión del recién nacido y les informen de ellas se darán cuenta del desembolso que supone. Si les puedes ayudar a costeárselas estarás regalando lo mejor que le puedes dar a una persona: salud.