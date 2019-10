En el parque, Carmen está dando a Aurora, de merienda, unas almendras. Tú, que tienes una hija de su misma edad (3 años), te llevas las manos a la cabeza, mentalmente, porque tu pediatra te ha dicho y vuelto a decir que no hay que darle frutos secos a niños tan pequeños. Pero te entra la duda, porque has visto que otras mamás lo hacen de forma habitual y además, sabes de las calidades nutricionales de los frutos secos.

Aparte de que los frutos secos son de los alimentos más alérgenos que hay, los niños menores de 4-5 años están aprendiendo a masticar y a tragar y no es conveniente que tomen frutos secos enteros hasta pasada esa edad. Atragantarse con frutos secos puede ser muy peligrosos porque, al ser tan duros, no se deshacen con el contacto de la humedad natural de las vías respiratorias y pueden taponar completamente un bronquio o una parte del pulmón. Pero no solo los frutos secos representan un peligro de atragantamiento: también lo tienen las uvas (las Navidades pasadas falleció un niño por esta razón), los palitos de zanahoria crudos, los de apio, las palomitas, las salchichas, etc.

Frutos secos | iStock

Es la quinta causa de muerte accidental más común en Usa y la primera en menores de un año. “En España, la asfixia por atragantamiento supone el 40% de las muertes en menores de un año”, dice Pediatra2punto0. Más datos: un 80% de las aspiraciones de cuerpo extraño ocurren en niños de menos de 3 años.

Lo anterior puede llevarte a pensar que si entero no pueden consumirlos, se los puedes dar en trozos. Pero tampoco conviene: “En esto soy muy estricta, no es ninguna tontería y no es infrecuente un problema por haberle dado frutos secos a un niño pequeño. Los frutos secos son saludables, estamos de acuerdo, entonces, ¿cómo se los podemos dar? En crema, como la de cacahuete sin azúcares añadidos. También se pueden dar pulverizados con una batidora o un robot de cocina. Mezclados, por ejemplo, con el yogur, pero nunca en trozos”, explica la experta.

