Cómo ahorrar en la compra cuando tienes varios hijos

Lo sabemos: no es fácil cuando son varios los niños en casa, ahorrar en la compra. De hecho, los niños son un chorreo constante de dinero y cuando llegan a la adolescencia, ya verás: lo de los gastos en su más tierna infancia te parecerá un chiste.

Pero vayamos a ello, ahí van una serie de consejos para que el presupuesto mensual en compra no se te dispare:

- Toca la compra mensual (o semanal, según la periodicidad con la que la realices): ni se te ocurra llevarte a los enanos. No solo porque emplearás más tiempo en la compra (con los peques, todo se ralentiza), sino porque además, por poco pedigüeños que sean, te pedirán cosas: que si unas galletas, que si pan, que si chuches y no digamos ya cuando te vayas a la caja a pagar, con la cantidad de artículos coloridos y que no necesitas (los llamados de compra de impulso) situados estratégicamente al lado de las cajas. Así que mejor te vas a hacer la compra solita.

- Haz la compra con el estómago lleno: está probado, si llegas a comprar teniendo hambre, comprarás más cosas, algunas innecesarias. Así que procura acudir al supermercado cuando estés recién comida.

- Haz un listado de lo que necesites: y cíñete estrictamente a ello. Así se evitarán las compras de impulso que aumentan el ticket de compra.

- Compra grandes cantidades o en lotes: papel de cocina, papel higiénico, paquetes de pasta... la unidad sale más barata.

Compra | iStock

- Muchos supermercados reducen los precios de los productos frescos a última hora de la tarde o cuando quedan uno o dos días para que caduquen. Aprovecha esos momentos, porque se trata de alimentos que siguen en perfecto estado, sino, no estarían a la venta.

- Infórmate sobre cuándo salen las ofertas: muchas marcas lanzan folletos con las fechas en las que entran en vigor las siguientes ofertas. Tira de esos folletos para estar al tanto y aprovecha para comprar en esos plazos.

- La marca blanca es fabulosa: de hecho, muchas están producidas por grandes fabricantes así que no lo dudes, marca blanca a tutiplén.

- Toca renovar armario: si tienes varios hijos, seguro que hay algo de los más mayores que le vale al más pequeño (se llama reciclar y dar una segunda vida a las prendas). Quizás, si los niños son pequeños, que hereden los zapatos del más mayor no es lo más aconsejable porque se les está formando el pie y la pisada y un zapato heredado tiene la forma del pie del primer usuario. Pero en cuanto a lo demás, si está en buen estado, no te cortes.

- Y otra forma de ahorrar, ésta más a medio plazo: los niños suelen recibir mogollón de regalos en Navidades y en cumpleaños. Raciona esos regalos: es decir, guarda unos cuantos y los vas distribuyendo a lo largo del año. Ellos no se percatarán y lo agradecerán cuando se lo des en el momento más inesperado.