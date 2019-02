¿Es bueno alternar ibuprofeno y paracetamol cuando el niño tiene fiebre?

¿La fiebre es mala?

Como madre puede agobiarte el que tu hijo tenga fiebre, sobre todo si es fiebre alta o los picos suben muy seguidos. En eso te puedo entender. Pero es importante que entiendas que la fiebre no es mala, aunque sea fiebre de 40ºC.

La fiebre es sólo un signo de que algo no va bien en el cuerpo de tu hijo. Y ese “algo no va bien” puede ser simplemente una infección vírica. Debes saber que el grado o la frecuencia en que le sube la fiebre no se relaciona con la gravedad del proceso: hay veces que la fiebre alta cada 3 horas se debe a un proceso viral, mientras que en otras la fiebre de 38ºC más espaciada en el tiempo se debe a un proceso más grave como una neumonía.

¿Qué medicamentos tenemos para bajar la fiebre?

En niños, los más frecuentes son ibuprofeno y paracetamol. La dosis de cualquiera de estas medicaciones se da en función del peso del niño. En ocasiones se pueden utilizar otros medicamentos, como el metamizol, pero de eso nos vamos a olvidar, ya que no es lo que usamos de manera habitual.

Tanto paracetamol como ibuprofeno son medicamentos antitérmicos, lo que quiere decir que sirven para bajar la fiebre. Ambos también son analgésicos, es decir, calman el dolor. ¿Diferencia entre ellos? El ibuprofeno es antiinflamatorio, lo que no es el paracetamol. ¿Para fiebre sola? Mejor paracetamol. Si hay algún proceso inflamatorio, mejor el ibuprofeno.

Bebé con fiebre | iStock

¿Cuándo debemos dar un medicamento para bajar la fiebre?

Pues debemos fijarnos mucho más en el estado general del niño que en el grado de la fiebre en sí. Yo muchas veces les digo a las madres de la consulta que si el niño está con 37.9ºC, pero está con dolor de cabeza o malestar se lo den. Sin embargo, si el niño está con 38.5ºC, contento, activo y jugando, ¿qué más da el grado de la fiebre? Podemos esperar, quitarle algo de ropa y, a lo mejor, le baja un poco la fiebre. Un mensaje importante con el que te debes quedar es que te fijes más en cómo está tu hijo, su estado general, y menos en lo que marca el termómetro.

¿Si no le baja la fiebre es malo?

Primero debes plantearte qué quiere decir que “no le baje la fiebre”. Si un niño tiene fiebre de 40º, que le baje la temperatura 1.5-2ºC es normal. No puedes pretender que se quede sin nada de fiebre.

En otras ocasiones, cuando “no le baja la fiebre” es porque le has dado el antitérmico con décimas en el momento de subida de la fiebre. Si le termometras en poco tiempo, es posible que incluso la temperatura sea mayor que la primera que tomaste. ¿Es malo eso? No, es normal, lo has pillado en el ascenso de la fiebre.

Y si le da fiebre cada 3 horas, ¿podemos alternar ibuprofeno y paracetamol?

Como ya te he comentado previamente, si tu hijo tiene fiebre muy seguido, pero se encuentra bien, no te alarmes. Respira tranquilamente y piensa que él se encuentra bien.

¿Alternar antitérmicos? No es aconsejable ni alternar ibuprofeno y paracetamol ni darlos combinados de manera rutinaria. El alternar medicación o combinarla puede aumentar la posibilidad de efectos secundarios. Si la fiebre es más frecuente, consulta con tu pediatra, ajustando la dosis el paracetamol se puede dar cada 4-6 horas si fuese necesario o el ibuprofeno cada 6-8 horas. Entonces, ¿nunca se puede dar uno tras haber dado el otro? Bueno, algunos autores recomiendan que si a las 3-4 horas de haber dado uno, vuelve a subir la fiebre y hay mucho malestar, se podría dar del otro de manera muy puntual. Pero de manera puntual, no cada que tenga un nuevo pico de fiebre.

¿Paños de agua fría, baño? Tampoco se recomienda.

Te animo a que completes tu lectura con el decálogo sobre la fiebre de la web familia y salud, escrita por pediatras para información a vosotros, las familias.