Bebés: ¿de verdad es tan doloroso que salgan los dientes?

¿Cuándo empiezan a salir los dientes? La salida suele comenzar sobre los 6 meses. Primero, los incisivos centrales inferiores, luego los superiores y así poco a poco hasta llegar a los 20 dientes de leche. Eso es lo normal. Pero es cierto que hay niños que se retrasan más allá del año y otros que con 3 meses ya tiene el primer diente fuera. Incluso hay bebés que nacen con dientes. La salida del primer diente podría retrasarse hasta los 16 meses, pero no más. El retraso en la erupción de los dientes puede ser algo asociarse a algunos problemas o ser simplemente algo familiar.

¿El que a un bebé le salga un diente es tan horrible como dicen?

Pues piensa que en los niños mayores luego salen los dientes definitivos. Ellos ni tiene diarrea, ni dolor ni fiebre por los dientes. ¿Por qué los bebés sí?… ¿O es que todos estos síntomas nada tienen que ver con los dientes? En múltiples encuestas realizadas a padres, suelen contestar convencidos que todo esto se debe a los dientes. ¿Hay alguna explicación científica a todo esto?

Según revisiones de estudios, el que los bebés babeen mucho o tengan la necesidad de morder objetos es algo normal, incluso que estén un poquito más inquietos, pero no que tengan dolor.

Otros estudios realizados con muchos bebés determinaron que lo más frecuente con la salida de los dientes era irritación de las encías, irritabilidad, quizás aumento de temperatura, pero nunca fiebre de más de 38ºC. Los estudios indican que fiebre, mocos, diarrea o llanto agudo siempre tenían cualquier otro tipo de justificación médica.

Piensa en todos los procesos virales que pasan los bebés en los primeros meses de vida. ¡Es altamente probable que alguno de ellos coincida con la salida de alguno de sus dientes. ¿Que coincidan en el tiempo justifica una relación causa-efecto? No. Evita pensar así. Eso sólo te lleva a dejar de vigilar una infección en tu hijo.

Bebé con mordedor | iStock

Hay familias que vienen a la consulta preguntando si el que se meta la mano y se la chupe será por los dientes. Normalmente no. Los bebés descubren el mundo por la boca, es donde mayor sensibilidad tienen. Todo lo chupan y lo muerden. ¿Porque están molestos? No, para ver a qué saben, qué textura tienen, su forma… Es normal dentro del desarrollo de un bebé desde los 2-3 meses. ¿Quiere decir que le van a salir ya los dientes? No. Ya hemos visto que lo habitual es que salgan unos meses más tarde. Es decir, que los dientes empiecen a salir sobre los 6 meses. Pero se han descrito niños que dentan sobre los 3 meses o que incluso nacen con dientes. ¿¡Y si a mi hijo le pasa eso!?

¿Y qué hago si realmente le duele o le noto molesto?

Primero, comprobar que no le duele otra cosa. Si tienes dudas, obviamente consulta que vuestro pediatra que es quien mejor lo conoce. Si está inquieto, se pueden usar anillos de dentición o mordedores fresquitos durante el día. Si el dolor es intenso, se podría usar algún medicamento para el dolor.

¿Cremas para cuando salen los dientes? Nunca. La Agencia Americana para los Alimentos y Medicamentos hace años que emitió una alerta sobre posibles efectos secundarios sin demostrar ningún beneficio. Parece que el riesgo-beneficio es claramente desfavorable. Lleva cuidado porque son productos de venta libre en la farmacia sin receta médica. Mejor estarnos quietos. Tampoco se debe usar la homeopatía, ya que no ha demostrado beneficio ninguno en la literatura científica. ¿Qué nos queda en algunos casos? Paciencia y cariño.

Algo importante que debes saber también es que los dientes hay que cuidarlos. Cuidarlos desde que salga el primero. Incluso preparar las encías cepillando con una gasa mojada en agua. ¿Quieres más recomendaciones sobre cómo limpiar correctamente los dientes? Pues te emplazo a una nueva entrada en unas semanas.