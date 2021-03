Barbie: del estereotipo a la diversidad, así ha evolucionado la muñeca más famosa

Un 9 de marzo de 1959 nacía una de las muñecas que mejor ha sabido llevar el paso del tiempo evolucionando con él. Hablamos como no, de la muñeca Barbie. Recordamos un poco cómo ha ido cambiando a lo largo de su historia y como aquella muñeca de medidas perfectas (e imposibles para una mujer real), blanca y rubia ha pasado a ser una muñeca icono de la diversidad con muñecas de diferentes razas, cuerpos, géneros y profesiones.

Inspirada en un juguete para adultos

Lo cierto es que Barbie, no fue la primera muñeca con forma adulta en existir, en Alemania existía ya una muñeca de características similares a la que después sería Barbie, llamada Bild Lilli y cuya función principal era una especie de juguete para adultos, popular entre los soldados de la Segunda Guerra Mundial ya que estaba basada en un cómic erótico. Ruth Handler, la creadora de Barbie, la descubrió durante un viaje a Alemania y trasladó la idea de convertir esa muñeca en un juguete para niñas, era un juguete más adulto que los hasta ahora vistos en la época ya que las niñas solían jugar con muñecas que simulaban bebés, por lo que sus juegos se limitaban a tareas domésticas y de cuidado. Sin embargo, con Barbie se abrían múltiples opciones, al poder incorporar diferentes profesiones.

Nacimiento y primeras muñecas:

Cuando Barbie fue presentada en la Feria del Juguete de Nueva York aquel 9 de marzo de 1959, no pareció encajar bien aquella idea de una mujer adulta para que jugaran las niñas ante los compradores, pero pronto se convirtió en un auténtico boom de ventas.

Las primeras muñecas Barbie se caracterizaban por mirar hacia un lado, no mirarían al frente hasta casi una década después en 1971, y bueno aquella primera muñeca Barbie blanca rubia, con su mítico bañador a rayas negras y blancas, gafas de sol y cuerpo de reloj de arena con cintura imposible le siguieron muchas más.

Las primeras muñecas Barbie tenían sobre todo profesiones como enfermera, secretaria o azafata de vuelo, profesiones que ejercían principalmente las mujeres durante la década de los 60. No obstante, Barbie ya rompió un poco los esquemas de lo establecido cuando en 1965 lanzó su ‘Barbie señorita astronauta’ en aquellos años estaba en pleno auge la carrera espacial o en el 68 cuando llegó al mercado su amiga Christie, la primera Barbie negra (aunque en realidad no se consideraría como auténtica al no tener rasgos característicos de personas afroamericanas.)

Polémicas

Pero con 62 años, es normal que a esta muñeca le haya pasado de todo, y tampoco ha estado exenta de polémicas, sus medidas imposibles para una mujer real fueron duramente criticadas e incluso acusaron a Barbie de fomentar enfermedades como la anorexia.

Durante los 90, los modelos que salieron que podían reproducir frases para poder hablar con Barbie conocidas como ‘Teen Talk Barbie’ también causaron revuelo ya que muchas de sus frases se consideraron demasiado machistas o superficiales.

"Al crear a Barbie, mi filosofía fue que, a través de la muñeca, las niñas pudieran llegar a ser todo lo que quisieran. Barbie siempre ha representado a una mujer que elige por sí misma." Sentenciaba Ruth Handler su creadora dejando claro su mensaje ante las diferentes polémicas sobre la muñeca que han existido a lo largo del tiempo.

Una muñeca que apuesta por la diversidad

Barbie ha seguido reinventándose cada año y adaptándose a la sociedad. En la actualidad Barbie puede ejercer más de 200 profesiones diferentes desde presidente de un país, astronauta, ingeniera informática, veterinaria, médico, bombera, enfermera y un largo etcétera, sin embargo, no solo ha evolucionado en ese aspecto físicamente también ha cambiado.

Para acercarse más a la realidad y que multitud de personas diferentes puedan empatizar e identificarse con la muñeca, Barbie sacó hace tan solo un año la línea Fashionistas 2020 donde se podía ver una muñeca con vitíligo, otra con una prótesis, en silla de ruedas, sin pelo, o con diferentes tonalidades de piel apostando por una identidad de inclusión global.