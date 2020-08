Así debe ser la vuelta al cole para ser segura

Este año la vuelta al cole no se está viviendo como en años anteriores, no hay especial ilusión en la compra de uniformes ni de material educativo. El forrado de los libros no se está viviendo de la misma forma, Covid-19 obliga. Y es que todo son incógnitas para el regreso a las aulas. Para intentar aportar algo de luz a este asunto, hablamos con un médico y con un profesor que nos cuentan cómo debería ser una vuelta segura al cole.

“Los alumnos y el profesorado deberían seguir las indicaciones para la prevención de la transmisión y contagio, que son, mantener las distancias de seguridad (2 metros), minimizar los contactos físicos y siempre después de cada contacto un lavado de manos. Dado que la mascarilla se ha demostrado eficaz en cuanto a evitar la transmisión y el contagio, sería deseable que todos los alumnos la utilizasen”, comenta Dr. Iñaki Marina, especialista en Medicina Interna, director médico de Healthcor Clínica i Espai de Salut, y miembro de Top Doctors.

El médico añade: “Por último, creo muy importante el cribado y por tanto ante la sospecha de un posible caso de COVID, realizar de forma ágil los test PCR para así cortar la cadena de transmisión”.

La maestra Pilu Hernández Dopico, del Pupitre de Pilu, añade lo siguiente: “Se debe facilitar a los centros recursos de limpieza: gel hidroalcohólico y personal de limpieza, con objeto de que cada hora los servicios se limpien. Dotar de gel hidroalcohólico a cada unidad escolar / clase. Además, higienizar las clases durante los periodos de recreo y los centros completos durante el fin de semana”, comenta.

Otras medidas necesarias, de acuerdo con Hernández, son:

- “Expandir las clases: ubicar a los alumnos garantizando que la distancia de ellos es la máxima posible. Posibilidad de instalación de aulas provisionales”.

- “Contratación de más profesores para permitir que se puedan crear grupos reducidos que tengan carácter de burbuja en primaria e infantil con un único profesor”.

- “Itinerarios diferenciados de entrada y salida del centro”.

Material escolar | iStock

- “Especialmente para los cursos de infantil y primaria, establecer turnos diferenciados de comedor para los centros que no tengan jornada continuada”.

- “Dotación de personal de enfermería en cada centro escolar que coordine un plan anti COVID-19 en el centro”.

- “Personalizar los materiales en infantil y primaria para evitar contactos indirectos. Evitar en la medida de lo posible el uso de material compartido en las actividades de educación física y en todo caso, higinizarlo de forma constante”.

- “Mantener las ventanas abiertas siempre que sea posible. En el caso de no resultar posible, airearla cada hora”.

- “En el caso de que sea necesario, higienizar el transporte escolar asiduamente y reducir el número de viajeros, aumentando el número de rutas”.