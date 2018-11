¿De verdad que hay alimentos que curan la gripe?

Es breve: no hay ninguno.

Habrá oído que la vitamina C podrá curarle. FALSO. La vitamina C y el resto de las vitaminas llevan muchos años demostrando que, sin ellas, las enfermedades llegan. No es que cuando lleguen las vitaminas, las enfermedades se van. Es decir, si no toma suficiente Vitamina C podrá tener enfermedades como el escorbuto, pero si toma de más… o el cuerpo las elimina o incluso pueden acumularse y que se produzca algún efecto no deseado. Ni la vitamina C ni el resto de las vitaminas afectan a la duración ni a la mejoraría de los síntomas. Ni de un resfriado, ni de una gripe. Oigan, eso no significa que no tengan que tomar fruta y verdura, eso es necesario siempre (mínimo 5 raciones al día entre las dos). Simplemente es que los suplementos en pastillas no son necesarios, ni mejorará su experiencia gripal.

Si ha escuchado que el ajo tiene propiedades antibacterianas y cura la gripe… FALSO. No tiene usted día (ni mes) suficiente para tomar la cantidad necesaria de ajo como para que las sustancias antibacterianas pudieran tener efecto alguno. Para estas circunstancias, la medicina ha inventado una cosa impresionante: eligen estos compuestos con efectos, los aíslan, sintetizan en cantidad suficiente como para que le hagan el efecto necesario y lo empaquetan en pastillas. Sé que es alucinante. Además, es la forma más segura de tomar sustancias que funcionen.

Aprovecho este hueco del ajo y sus propiedades antibacterianas para contarle que la gripe es un virus, no una bacteria. Es decir, los antibióticos no le sirven. Los antibióticos luchan contra bacterias. Si los toma frente a la gripe, lo único que conseguirá es generar resistencias en las bacterias y el día que le hagan falta de verdad los antibióticos, no funcionarán.

Si le parecía que estaba estropeándole el día, tengo que añadir que, no sólo que ningún alimento cura la gripe, sino que (por el momento) tampoco hay medicamentos que lo hagan.

Le daré un respiro. No hay ni medicamento ni alimento para curar, pero sí podemos disminuir los síntomas durante los 7 días o una semana que es lo que suele tardar en encontrarse mejor, con y sin medicamentos.

Por eso leerá en algún sitio que sí existen medicamentos contra la gripe. En realidad, son para atenuar sus síntomas.

Es importante mantenerse hidratado, pero tampoco es necesario que se fuerce a beber agua. Ya hemos hablado alguna vez del agua de los alimentos, así que cualquier fruta puede servirle. La pera, melón, fresas son estupendos para conseguirlo.

Sopa caliente | iStock

Por supuesto, no hay como una sopita para mejorar esa hidratación y encima le hará entrar en calor. Es algo ligero que aporta nutrientes (no creo que tenga usted cuerpo para comidas copiosas), combine verduras y carne para extraer lo mejor de los dos.

Si acaso cree que la vitamina C le va a ir mejor, que cada uno crea lo que quiera (siempre que sea consciente de que no hay evidencia) debe saber que lo que mejor le irá son las

No olvide que puede combinar estos alimentos con medicamentos que mejoren también estos síntomas.

Y podríamos decir que ya está. Que esto es todo lo que podemos hacer contra la gripe. Pero no, hay algo más.

Podemos evitar contraerla y en caso de hacerlo, que sea más liviano. Se llama “vacuna”.

Cada año se inicia en esta época una campaña gratuita para que pueda vacunarse frente a la gripe. Es la forma más cómoda de evitar la gripe (pero no los catarros, así que las recomendaciones anteriores les sirven). Si es un grupo de riesgo: embarazadas, mayores de 65 años, adultos con enfermedades crónicas, sanitarios… no deberían haber leído todo esto sin haberse vacunado ya.

Ahora ya tienen la información, en su mano está la decisión.