Esto es lo que haces mal después de comer y te impide adelgazar

Si aún no te has ido de vacaciones, estarás a punto de hacerlo. Una vez pongas el pie en la playa, la ‘Operación Bikini’ habrá finalizado para ti. No habrá ocasión de lamentos: el tiempo perdido, perdido estará. Lo que sí puedes hacer, y de hecho podrás mantener durante todo el verano, incluidas las semanas de descanso, es tachar de tu rutina todos esos hábitos que te están impidiendo adelgazar y que has cogido por costumbre.

No te fíes de los consejos nutricionales de cualquier cuñado. Es la hora de modificar todas estas acciones que acostumbras a realizar durante o después de cada comida, y que te están impidiendo adelgazar. Más de una te sorprenderá por la cantidad de ocasiones en que has escuchado el consejo contrario.

Toma nota y empieza mañana mismo a ponerlas en práctica. Son últiles después del almuerzo, pero varias de ellas pueden ser puestas en práctica después de la cena con el mismo efecto.