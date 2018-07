¿Te sientes cansado todo el día? Obtén la energía necesaria para tu día a día a través de las semillas y las frutas

Potenciar el consumo de determinados alimentos será la mejor manera de ayudar a nuestro organismo a combatir el cansancio, y si además lo hacemos de forma divertida y original, mejor que mejor. Para lograrlo, es fundamental incluir en nuestro consumo diario dos pilares fundamentales: frutas y semillas. Con ellas, nos aseguraremos una buena dosis de calcio, magnesio, hierro y vitaminas del grupo B, entre ellas la B3, B5, B6 y B12, además de vitamina E, un potente antioxidante que protege el cuerpo de los radicales libres y refuerza el sistema inmunitario.

Así pues, es conveniente incluir en nuestra dieta semillas como avena, arroz o soja, que nos aportarán fibra y carbohidratos, además de frutos secos como la almendra, que contiene la proporción ideal de proteína, hidratos de carbono y grasas cardiosaludables que darán a nuestro organismo la inyección de energía que necesita. Todos estos alimentos, acompañados de fresas, mango, maracuyá, manzana o frutos del bosque, se encuentran presentes en las variedades AdeS, las nuevas bebidas que acaban de llegar al mercado para proporcionar energía al organismo, todas ellas 100% naturales, sin azúcares añadidos (¿para qué los queremos si las propias frutas ya los contienen?), ideales para tomar en cualquier momento con la certeza de estar cuidando nuestro cuerpo y proporcionándole la gasolina necesaria para afrontar el día a día.

Porque en un solo trago se pueden aprovechar los beneficios de algunos alimentos que deberían ser clave en nuestro día a día. Desde el hierro y la fibra soluble presentes en la avena, un cereal ideal para velar por nuestro tránsito intestinal y evitar las digestiones pesadas y lentas que nos suelen sobrevenir cuando estamos agotados. Por no hablar de los beneficios de la soja, que nos aporta proteínas de alto valor biológico (lo que significa que contienen todos los aminoácidos esenciales en proporciones altas), o del arroz, rico en calcio y hierro, ligero, ideal para celiacos, sin grasa y bajo en colesterol. O de las almendras, una semilla mágica que presenta grandes cantidades de minerales como magnesio y manganeso, además de grasas cardiosaludables y proteínas.

Todos ellos funcionan como base de las bebidas AdeS (alimento de semillas), que son ligeras y nutritivas, ideales para un tentempié a cualquier hora del día, pero también para desayunar o merendar, o para tener a nuestro lado en la oficina, bien fresquitas y siempre con un gran sabor. También son buenos sustitutos de ese café o té después de comer o a media tarde..

A las propiedades de las semillas hay que añadir los beneficios indiscutibles de la fruta, un alimento que, en líneas generales, no suele tener todo el protagonismo que merece en las dietas actuales. AdeS apuesta, pues, por la vitamina C de las fresas, las vitaminas del grupo B del mango y las propiedades beneficiosas de la manzana para el hígado y los riñones (“one apple a day keeps doctor away”, dice el refrán), que sumadas a las propiedades de las semillas dan lugar a una serie de bebidas que, además de proporcionarnos energía..., ¡están buenísimas!

Planta cara a la rutina con AdeS.