Por qué las bebidas vegetales no deberían tomarse solamente en el desayuno

Que no parece una buena idea prescribir a todos aquellos que se despiertan con el estómago cerrado un desayuno completo y copioso a base de frutas, muesli, lácteos y pan. O que los que están especialmente activos por las tardes –y son multitud: desde los deportistas a las personas con hijos, que suelen tener su momento de ajetreo durante las últimas horas del día– tengan que cenar apenas unas verduritas al vapor. El cuerpo es, además, una máquina perfecta, que nos irá pidiendo alimento durante todo el día, de manera que lo sensato es aportarle las dosis de nutrientes necesarios a lo largo de la jornada, siempre en función de nuestro estilo de vida y necesidades.

Sensatez al poder, pues, y mucho sentido común a la hora de alimentarnos durante el día. Siempre será mejor repartir el consumo de fruta en las diferentes comidas (sin cortarse nunca a la hora de comer productos del huerto) que comer cuatro piezas enteras para cenar sin haberla probado en todo el día. O aportar algo de carbohidratos a cada comida, sin pasarnos, en lugar de reservarlos todos para la mañana y cerrar el grifo a partir del almuerzo, especialmente si nos espera una tarde movidita.

Lo mismo ocurre con el resto de nutrientes, como es el caso de las bebidas vegetales, que muchos reservan únicamente para el desayuno. Cualquier momento es bueno, en realidad, para disfrutar de una bebida vegetal de soja, avena, almendras, coco o arroz, que nos aportarán todo tipo de nutrientes, y más si las acompañamos de los beneficios de la fruta, como es el caso de las nuevas bebidas AdeS. ¿Por qué no tomarlas a la hora de la merienda, al salir de trabajar, o llevarlas al cole para los más pequeños? ¿Por qué no reservarlas para media mañana si somos de esos que nada más levantarnos preferimos optar por un zumo o una pieza de fruta? O tomarlas junto a la cena, con una ensaladita de verano. O incluso después de comer, en sustitución de ese recurrente café que en tantas ocasiones no nos deja dormir por la noche.

Se trata, en definitiva, de escuchar a nuestro cuerpo e ir dándole la energía que necesita a lo largo del día, evitando hábitos tan poco saludables como saltarnos comidas, concentrar todo el aporte energético en un único momento o limitando la ingesta por las tardes más allá de lo recomendable.

Así pues, cualquier momento es bueno para disfrutar de los beneficios de semillas como la soja, que ayuda a prevenir la osteoporosis y contiene todos los aminoácidos esenciales en un porcentaje muy elevado; o de las almendras, con fibra y minerales, un alimento magnífico para el sistema nervioso; o del arroz, saciante, antiinflamatorio y rico en minerales. Por no hablar de la avena, superalimento por excelencia cuyo consumo regular significa prácticamente la eterna juventud, por sus grandes dosis de antioxidantes, vitaminas, minerales y proteínas de alto valor biológico. O el coco, con ese sabor tan sensual, capaz de trasladarnos a otras latitudes, rico en antioxidantes y eficaz aliado contra el colesterol.

Si a todas estas propiedades les sumamos los beneficios y el potente sabor de frutas como la fresa, el mango, el plátano, la manzana y los frutos del bosque, que aportan fibra, vitaminas y minerales, ya tendremos un alimento perfecto para echarle mano a cualquier hora. Antes o después del gimnasio, o de salir de terraceo veraniego, al volver de fiesta de madrugada o mientras nos encontramos en pleno trajín casero de duchas, cenas y deberes, mientras esperamos el bus, antes de entrar a esa reunión que tiene pinta de que será densa… ¡Escoge tu momento y planta cara al día gracias a las bebidas vegetales!