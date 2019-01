¿Puede el chocolate ser un alimento saludable?

Sabemos que, aunque con la misma denominación, no todos los productos etiquetados como "chocolate" son iguales, y por tanto, esos beneficios para nuestro organismo no se darán de igual manera con todos.

Contestando a la pregunta: sí, puede ser un alimento saludable, podría estar incluido dentro de una dieta que así lo sea, pero también podría contestar que no, dependiendo de las características de su composición.

La clave está por tanto, en aprender a elegir bien para poder seguir disfrutando de este producto y además beneficiándonos de algunas de sus propiedades.

En primer lugar hay que diferenciarlo de todo aquello que venga con la leyenda "con chocolate", "chocolateado" o "sabor a chocolate". Casi con total seguridad, los productos que presenten esas palabras en su etiquetado no van a ser saludables.

Yéndonos al chocolate típico en tableta, nos fijaremos para nuestra elección en el: será el primer paso para elegir nuestro chocolate, primando la calidad nutricional. En resumen, mejor cuanto más elevado. La recomendación que suelo hacer, es que leas en su etiquetado un contenido mínimo de cacao del 70%. Este presentará azúcar en su composición, pero mucho menos que otros que incluso se anuncian como "chocolate negro", estos, si te fijas, normalmente presentan un contenido de cacao del 50 % aproximadamente. Esto lo puedes ver en la parte de ingredientes del producto, aunque a veces también aparece en otras partes del etiquetado.

Azúcares: a mayor porcentaje de cacao, menor será el azúcar añadido, cuidado con irte a la tabla de composición y confundir esto con el contenido en hidratos de carbono y azúcares simples, pues, el grano de cacao tiene azúcares naturalmente presentes, por tanto, no te líes, fíjate en el contenido de cacao, cuanto más elevado mejor y listo.

Chocolate | iStock

Edulcorantes: la reducción del azúcar en los chocolates es mejor que se dé a raíz de aumentar el cacao, no de quitar azúcar para sustituirlo por edulcorantes. No obstante, el chocolate sin azúcar y con edulcorantes (suelen llevar maltitol, stevia, sucralosa) puede ser opción ocasional para aquellos que quieren reducir el consumo de azúcar y no se han acostumbrado aún al chocolate más alto en cacao. Pero estaríamos solucionando la cuestión a medias, puesto que el sabor dulce puede ser incluso más elevado, no acostumbrando a nuestro paladar al verdadero sabor del chocolate.

Con respecto al cacao en polvo, los más tradicionales son prácticamente azúcar en más de un 70% si te fijas en su composición, en estos casos recomiendo comprar cacao puro en polvo al 100 %, o empezar por las versiones que ya existen de cacao puro en polvo al 70% de cacao.

Los beneficios del cacao, como su contenido en antioxidantes y su característico y embriagador sabor se encuentran precisamente en el cacao, no en un producto que es prácticamente azúcar, por tanto, no podemos decir que un chocolate sea saludable a no ser que presente el porcentaje de cacao mínimo mencionado.

Si te cuesta acostumbrarte, te animo a ir aumentando el porcentaje de cacao de tu chocolate hasta que se vaya acostumbrando el paladar y puedas disfrutar de chocolates del más del 90%. No te arrepentirás.